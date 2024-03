Llaryora apoyó el Pacto de Mayo pero reiteró que «no alcanza»

El gobernador Martín Llaryora estuvo presente en la muestra Expoagro 2024 en San Nicolás (Provincia de Buenos Aires), reiteró su apoyo a la convocatoria del Pacto de Mayo pero advirtió que «no alcanza». El mandatario cordobés destacó que se haya elegido a la Provincia de Córdoba como sede del encuentro y cuestionó el «ajuste» sobre los sectores populares.

Llaryora hizo una recorrida junto a Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y expresó: «Firmar el Pacto de Mayo en Córdoba es relativamente fácil. Cuenten con nosotros para ayudar a sacar a la Argentina adelante. Mucha de esa normativa, vuelvo a repetir, es esencial para la Argentina».

«Creo que hay que avanzar, que hay que dialogar, porque hay muchos puntos que Argentina necesita que podamos acordar con legislaciones que tienen que salir»; sostuvo el gobernador cordobés.

Asimismo, consideró que es necesario implementar acciones urgentes. «Me parece que dividir por capítulos e insertar justamente los temas antes me parece muy bueno. Es lo que pedía yo porque esperar a mayo, mayo en Argentina parecen cuatro años y no dos meses, con la rotura del tejido social y la profundización del ajuste, la motosierra y licuadora. Así que me parece bien que nos hayan convocado. A la motosierra y la licuadora le falta un plan productivo»; completó.