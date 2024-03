Rodríguez Larreta: «No estoy de acuerdo con entregarle el PRO a Milei»

Horacio Rodríguez Larreta se mostró en contra de la propuesta de sumar al PRO a una coalición con La Libertad Avanza, una iniciativa que tiene a Patricia Bullrich como uno de las sus principales impulsoras. «No estoy de acuerdo con entregarle el PRO a Milei»; dijo el ex jefe de gobierno porteño, quien agregó: «El PRO no apoya populismos, ni de izquierda ni de derecha».

Asimismo, no dudó en sostener que Bullrich «va en contra de los valores originales del PRO».

«Que ella es parte del gobierno de Milei es un dato, no es una opinión. Es parte de esta iniciativa de la fusión con la Libertad Avanza con la que yo no estoy de acuerdo. Cuando lo creamos (al PRO), era un partido para cambiar la Argentina sumando gente con vocación pública, que venía del peronismo, del radicalismo, de los partidos de centro. Se valoraba esa experiencia en la gestión. Teníamos una visión de sumar, de respetar al que piensa diferente, de no entrar en la confrontación ni en las agresiones. Yo sigo creyendo en esos valores»; recalcó.

«El PRO no apoya populismos, ni de izquierda ni de derecha, no tiene nada que ver con proyectos mesiánicos, con posiciones extremas»; reflexionó Rodríguez Larreta, en diálogo con Clarín.