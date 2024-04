Interna en LLA: desplazaron a Zago como presidente del bloque de diputados

Buenos Aires. La lucha de poder entre diferentes figuras del gobierno libertario quedó expuesta a la vista de todos ayer nuevamente tras el escándalo que se desató en la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados. Tras una jornada de intensas negociaciones, acusaciones y reproches, anoche, en una reunión de bloque de la que no participó Oscar Zago, se decidió que el diputado dejara de ser el presidente de la bancada en la Cámara baja: lo reemplazará Gabriel Bornoroni, quien obtuvo 36 votos a favor para ocupar el cargo.

Rápidamente, el legislador se expresó en las redes sociales y celebró la decisión: “Quiero agradecer a todos mis compañeros por haberme elegido como el nuevo presidente de bloque. Vamos a seguir trabajando para aprobar las leyes que necesita Milei para sacar adelante al país. VLLC!!!”.

Por la tarde, durante una entrevista con LN+, Zago anticipó que no tendría problema en dejar la presidencia: “Si quieren que deje la presidencia, la dejo. No me ato a ningún cargo. No me quedo colgado de un carguito. Si quieren que me corra como presidente del bloque, tienen todo el derecho los diputados”. Luego, desde su entorno, consultado por este medio, admitieron que sería una posibilidad armar un espacio propio: “Armo mi bloque y se vienen conmigo los que quieran”.

Minutos antes de que comience el encuentro -previsto para las 11- el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, intentó cancelar la convocatoria alegando que no existía consenso interno dentro del espacio libertario sobre los nombres que la conformarían en representación del oficialismo.

El jefe de bloque, Oscar Zago, con el apoyo de algunos diputados propios y de los bloques de la oposición, continuó con la reunión a pesar de las órdenes de Menem. Alegó que la comunicación llegó después del inicio del encuentro y agregó que, si no avanzaban con la designación de Marcela Pagano como presidenta, el kirchnerismo hubiera aprovechado su mayoría circunstancial para quedarse con esa comisión estratégica.

Zago y Pagano aseguran que contaban con el visto bueno de Javier Milei. Sin embargo, Menem replicó que no había consenso y desconoció la validez del nombramiento de autoridades. Incluso volvió a convocar a la comisión para la semana que viene, aunque desde la oposición señalaron que no tiene potestad reglamentaria para hacerlo.

La interna no es nueva, hace dos semanas, a instancias de Martín Menem y la secretaria general de la Presidencia Karina Milei, un grupo de libertarios intentó remover a Zago como jefe del bloque. Pero finalmente, un mensaje de Javier Milei, que reconoció no estar al tanto de la maniobra, terminó desactivando la arremetida. Zago continuó como titular de la bancada, pero la relación con Menem llegó a un punto de no retorno.