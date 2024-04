Expectativa por la reaparición pública de Cristina Kirchner

Buenos Aires. La dos veces presidenta del país, Cristina Kirchner, regresará a la escena pública con un acto convocado para las 16 en Quilmes. En el distrito del sur del conurbano bonaerense, la dirigente peronista encabezará la inauguración del Polideportivo Néstor Kirchner junto a la intendenta de esa localidad, Mayra Mendoza. El encuentro que tendrá a la ex vicepresidenta como protagonista se da en el marco de una interna que el peronismo hizo pública hace semanas y que tiene su epicentro en la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, al confirmar su presencia este sábado en Quilmes, CFK adelantó que “es una buena oportunidad para reflexionar sobre este particular momento de la historia argentina, sobre este experimento del anarco-capitalismo y el sacrificio inútil al que está siendo sometido el pueblo argentino”.

El foco, a priori, estará puesto en los primeros resultados que arrojan la política económica de la gestión de Javier Milei a más de cuatro meses de iniciado su gobierno. Un plan de ajuste, cuyo resultado fue destacado en la última cadena nacional que brindó el Jefe de Estado por haber logrado superávit financiero. “Esto es ley de la historia, si el Estado no gasta más de lo que recauda y no recurre a la emisión, no hay inflación. No es magia”, fue uno de los pasajes de aquel discurso donde -además- parafraseó a la ex presidenta.

Sobre este punto, la ex jefa de Estado le contestó a través de sus redes al confirmar su presencia en el acto de este sábado. “Escuché al presidente Javier Milei por cadena nacional explayarse sobre el resultado de su gobierno al que calificó de ‘milagro económico’ y ‘hazaña de proporciones históricas a nivel mundial’, indicando que el mismo sólo es posible por el esfuerzo de la ‘mayoría de los argentinos que están sufriendo’ pero que esta vez ese esfuerzo ‘va a valer la pena’, para concluir que ‘no hay alternativa más que emprender el largo camino por el desierto hacia la tierra prometida’ del que, sin embargo, anunció que ‘ya hemos recorrido más de la mitad del camino. Breve digresión: resultó conmovedor escucharlo decir ‘no es magia’”.

Pese a la esperable contrastación a la política de Milei, el acto de este sábado también será un termómetro de la interna que atraviesa el peronismo bonaerense. Es que como viene evidenciándose puertas afuera el kirchnerismo abrió un escenario de disputa a cielo abierto cuando un sector referenciado en la mesa política del gobernador Axel Kicillof, cuestionó el entorno tanto de Cristina como de Máximo Kirchner.

Cristina Kirchner hablará pasadas las 16. La obra a inaugurarse cuenta con una capacidad para más de 7 mil personas, tiene una plaza de acceso principal, bancos, luminarias LED, forestación y parquización con plantas, 600m2 de césped y árboles. “Quilmes te espera con los brazos abiertos, porque el pueblo no olvida a quien no lo traiciona”, expresó -de cara al acto de esta tarde- la intendenta en un mensaje dirigido a la dos veces presidenta.