Se realizó el primer encuentro del foro por una Nueva Democracia

Referentes de distintas agrupaciones y espacios políticos opositores al gobierno de Milei, lanzaron este sábado el Foro por una Nueva Democracia Política y Económica

Del acto de lanzamiento participaron como oradores y panelistas Ricardo Alfonsín, (Centro de Estudios Raíces), Ana Arias (Decana Facultad de Cs Sociales, UBA), Daniel Arroyo (Diputado Nac, Red Prioridades), Gustavo López (Pte FORJA), Claudio Lozano (Pte Unidad Popular, Instituto de Pensamiento de Políticas Públicas), Silvia Saravia (Libres del Sur), Eduardo Sigal (Vicepte Frente Grande), Griselda Tessio (Prof Universidad Nac del Litoral , ex Vicegob de Santa Fe), Federico Storani (Pte Fundación Sergio Karakachoff) y Agustín Rossi (Pte Corriente Nacional de la Militancia). Por razones de agenda, Carlos Bianco (Min de Gobierno Pcia de Buenos Aires) y Malena Galmarini (ex titular AYSA, Dirigente Frente Renovador), no pudieron asistir pero enviaron respectivas adhesiones.

Los organizadores coincidieron en destacar la audacia política de la convocatoria que, de algún modo, es una reivindicación de la política, en un momento dificil ya que su relación con la sociedad está golpeada y fracturada.

“Hay que dejar de lado las discusiones que no sean centrales y comprender que estamos en un momento de emergencia nacional que exige la mayor de las audacias”.

También coincidieron en que el Foro “debe tener una dimensión nacional” y que es “una idea que llegó para quedarse”.

“Es nuestro deseo, deber y compromiso enfrentar los desafíos que afectan nuestra convivencia, uniendo de modo inseparable la democracia política con la democracia económica”, sostuvieron

El encuentro fue precedido por unas palabras del rector de la Universidad Pedagógica Nacional (UNIPE) Carlos Rodríguez y de la directora de la Fundación Friedrich Ebert, Svenja Blanke. La presentación de la actividad estuvo a cargo de Marcelo Ferreira (Progresistas en Red), los moderadores María Eva Koutsovitis, Docente e Investigadora y presidente de Unidad Popular CABA y Mariano Echenique Director Instituto FORJAR. La lectura de la declaración estuvo cargo de Ariel Lupo en representación del Foro por una Nueva Democracia. El cierre del acto estuvo a cargo de Eduardo Jozami, Presidente del Espacio Político Cultural Participación Popular. Finalmente se difundió un mensaje de Taty Almeida, de Madres de la Plaza de Mayo, Línea Fundadora.

El encuentro fue convocado por el Centro de Estudios Raíces; Confederación Socialista; Corriente Nacional de la Militancia; Espacio Político y Cultural Participación Popular; FORJA; Fundación Acción para la Comunidad, Fundación Sergio Karakachoff, Frente Grande; Instituto de Investigación Social Económica y Política Ciudadana (ISEPCI); Instituto FORJAR; Instituto de Pensamiento y Políticas Publicas (IPYPP); Laboratorio de Políticas Públicas LPP; Progresistas en Red; Red Prioridades; Unidad Popular y auspiciado por la Fundación Friedrich Ebert (FES).