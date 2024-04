Avilés trató de «kirchnerista» al gobernador Llaryora

El intendente Esteban Avilés tildó de «kirchnerista» al gobernador Martín Llaryora y escribió un nuevo capítulo en el enfrentamiento que el gobierno de Villa Carlos Paz mantiene con la Provincia de Córdoba. La disputa comenzó por el saneamiento del lago San Roque, luego siguió con los subsidios al transporte público y fue ganando en intensidad.

En una entrevista concedida al diario La Voz, el mandatario carlospacense volvió a diferenciarse del armado provincial y sostuvo que cuando asumió Martín Llaryora, los municipios se encontraron «con otro modelo». En ese sentido, reconoció que no se convoca a la Mesa Provincia-Municipios y que se toman decisiones «sin consultar» con los intendentes.

«En lo institucional hay una gran diferencia. Cuando hicimos el acuerdo de Hacemos por Córdoba de todos los sectores con el vecinalismo, con radicales y el socialismo, fui el intermediario»; expresó Avilés.

Asimismo, no dudó en calificar que el nuevo gobierno provincial tiene «un fuerte condimento kirchnerista» que lo diferencia de Juan Schiaretti. «Cuando hicimos el acuerdo de Hacemos por Córdoba de todos los sectores con el vecinalismo, con radicales y el socialismo, fui el intermediario. Tenía una línea de criterios que, como dije, estaba basada en la constitucionalidad, el respeto y la discusión política previsible. Pero ese modelo y esos canales de construcción, hasta hoy, no están. Obviamente, es una gestión que recién está dando sus primeros pasos, lo que no significa que se profundice esa metodología. Además, este cordobesismo que lleva adelante Martín (Llaryora) tiene un fuerte condimento K. Su armado político y las coyunturas quizá tengan que ver con estos procedimientos que se están adecuando en la provincia».

«Tiene ministros que han sido parte de la gestión del kirchnerismo en la provincia. Y hay muchos dirigentes de diferentes ciudades que son parte de ese armado»; añadió el intendente.

Avilés también hizo referencia a la situación de los subsidios del transporte y manifestó: «Lo mismo que el gobernador le criticó al presidente, después lo hizo, pero peor porque lo escondió». En ese sentido, cuestionó que se «recortaran los fondos provinciales» y dijo que se puso en una situación de peligro el sostenimiento del sistema de transporte en toda la provincia.