Juan Lucero: «Muchos hablan y pocos hacen, hay que tener coraje»

El presidente del comité radical de Villa Carlos Paz, Juan Lucero, se pronunció sobre el debate desatado en el seno del Encuentro Provincial de la UCR en Villa Giardino y lanzó críticas contra los principales referentes del centenario partido. En ese sentido, cuestionó que «no hayan podido dejar de lado sus intereses personales y darle lugar a las nuevas generaciones»

«El problema del radicalismo no es solo la falta de candidatos, sino las alianzas sin sentido histórico en búsqueda de representatividad legislativa, o la desesperación de los históricos de ver como siguen prendidos ellos o sus hijos. El radicalismo enfrenta el desafío de desarrollar un nuevo diseño, mucho más profundo y distante de la falta de planificación a mediano y largo plazo o de una estrategia electoral circunstancial. Hay que acomodarse a la realidad actual y las demandas sociales y dar respuestas a lo que demandan los argentinos, no andar persiguiendo las encuestas»; destacó Lucero.

«No se puede depender de una forma organizativa que ya no funciona y que tiene que ver más con amiguismos y conveniencias personales, necesitamos dar soluciones y respetar las legitimidades. Parece que usan la Carta Orgánica sólo cuando les conviene a los mismos de siempre y hay una generación dispuesta a poner de pie este partido y este país. Pero no se puede hacer las cosas que hacen falta sin el compromiso de las generaciones anteriores, que son las que nos han llevado hasta acá. Necesitamos que se comprometan a acompañar con su experiencia, pero dando lugar a las nuevas ideas y las nuevas soluciones»; agregó.

Consultado sobre los nuevos desafíos de la UCR, sostuvo: «El desafío de este nuevo tiempo es de diseño. Hay que definir, como partido, cuál es el deseo de sociedad que queremos. Si queremos ser una sociedad sustentable en térmicos económicos (para no caer en demagogias y populismo), que pueda hacer un uso eficiente y realista de los recursos disponibles y pueda planicar cómo producir y trazar un camino a futuro. Hay un tema que no es menor, debemos ser una sociedad sostenible en términos ambientales y no usar el discurso ambientalista meramente como una cuestión electoral».

En relación al encuentro provincial que culminará este sábado en la zona norte de Punilla, Lucero reflexionó: «Nada de esto se habló, seguimos en un bucle interminable de expresiones que no se transforman en realidad. Muchos hablan y pocos hacen. Para hacer, hay que tener coraje. Hablar es fácil. Lamentablemente, no hay criterio. Hay que ser radicales y vivirlo con coraje, porque de lo contrario nos convertimos en excelente diagnosticadores, pero no hacemos nada. Somos quienes debemos representar a la clase media, a los que se levantan a trabajar todos los días, a los que llevan a sus hijos todas las mañanas a estudiar, a los jubilados, a las familias de bien, no podemos estar del lado de lo que cobran sin trabajar, de los planes sociales sin sentido, ni tampoco de los grandes intereses económicos que vienen a empobrecernos».