Kicillof: “El único pacto de la provincia es con su pueblo”

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, aseguró este sábado que “el único pacto de la provincia es con su pueblo”, destacó la necesidad de “construir una alternativa del campo popular a esta política de hambre, de persecución, de vaciamiento y de entrega” que representa Javier Milei y pidió a los legisladores nacionales que no aprueben la Ley Bases.

El mandatario provincial brindó un discurso ante la militancia durante el plenario “La Patria No Se Vende”, que se llevó a cabo en el Polideportivo Thevenet de Florencio Varela, acompañado por intendentes, miembros de su gabinete, referentes de organizaciones sociales y sindicales.

“Este encuentro es un rechazo a los intereses que representa el gobierno de Milei, a los valores que expresa, a la intolerancia y agresión del presidente, a la entrega de la patria, al ataque a la universidad pública y a la crueldad como práctica política”, expuso el economista.

Sostuvo que el plenario “es también un rechazo al intento de disolver los derechos laborales, al intento de destruir la industria nacional, a la puesta en cuestión de la soberanía argentina y a los privilegios” y añadió: “Venimos acá a afirmar que no pasarán por los derechos de la provincia de Buenos Aires”.

“Estamos diciendo que la corten, pero estamos también para pensar y organizar la militancia en esta etapa. Estamos para elaborar los diagnósticos, para pensar nuestra provincia, los problemas federales y del país. Estamos pensando las políticas públicas que vengan a reparar el daño que están haciendo, que vengan a transformar la estructura social y productiva”, puso de relieve Kicillof.

El encuentro, del que participaron unas 35 mil personas, contó con la participación de referentes políticos y de diferentes sectores de la comunidad que debatieron en comisiones simultáneas durante toda la tarde.

En la actividad se llevaron a cabo 10 comisiones en torno a los ejes: Producción y Trabajo; Desarrollo Social y de la Comunidad; Economía y Finanzas Públicas; Universidad, Ciencia y Tecnología; Hábitat y Vivienda; Obras y Servicios Públicos; Ruralidad y Arraigo; Mujeres y Diversidad; Salud y Cuidados; y Educación y Cultura.

En ese marco, Kicillof reconoció que, si bien desde el peronismo se reconoce la legitimidad de Milei tras haberse impuesto en el ballotage, “con la misma fuerza decimos que en la provincia también fuimos a elecciones y ganamos las PASO, las generales y el ballotage”.

“La provincia de Buenos Aires mostró otras ideas, otra orientación y también es algo que el presidente tiene que respetar”, precisó Kicillof y le pidió al jefe de Estado “que respete la legitimidad y el mandato de este gobierno provincial, de cada uno de los intendentes, de cada uno de los gobernadores”.

Luego, analizó que el presidente “mintió alevosamente en la campaña, cuando dijo que el ajuste lo iba a pagar única y exclusivamente un pequeño grupo al que denominaba la casta” dado que “el ajuste lo está pagando el pueblo, la clase media, los trabajadores, la industria nacional y los 17 millones de bonaerenses”.

“Milei dijo también que no se podía buscar a los mismos de siempre para hacer algo distinto. Díganme ustedes si Patricia Bullrich es algo distinto, si Luis Caputo es algo distinto, si Federico Sturzenegger es algo distinto, o si lo son los grupos de poder que llenaron el gobierno de funcionarios”, resaltó el gobernador y expuso que “quedó claro que desregular sectores concentrados genera una sola libertad: la de explotar al consumidor”.

En ese sentido, pidió “que le cuide el bolsillo a la gente”, rechazó lo que consideró que es un “plan de ajuste ortodoxo” y puntualizó que la actual administración nacional hizo “la devaluación más grande de la historia, con una total devaluación de precios, ajuste fiscal trucho, ajuste a los jubilados, tarifazos, recorte de obra pública y recortes a las provincias”.

“Le está rompiendo la espalda al pueblo”, reflexionó el dirigente y completó: “El doloroso resultado es una caída de los ingresos populares como pocas veces se vio en la historia. Este es el núcleo del ajuste: 24 puntos cayeron los salarios desde que llegó Milei y 26 las jubilaciones”.

Enfatizó que, además, “cayeron las ventas, la demanda, el consumo y la industria” y señaló que “la palabra que más suena cuando uno recorre la provincia, es el desempleo, las suspensiones, el cierre de turnos”.

“Eso está generando Milei: un plan de ajuste, de destrucción de salarios, de derechos, de trabajo y de la industria nacional”, aseveró y agregó que, de acuerdo a estadísticas de Unicef, se incrementó 20 puntos la indigencia para los niños, niñas y adolescentes desde que asumió el gobierno de La Libertad Avanza (LLA).

“Lo que está produciendo no es una revolución que nos lleve a un país mejor, sino un aumento inédito en la pobreza de los más vulnerables. Hoy nos paramos acá obligados, porque para los peronistas los únicos privilegiados son los niños y los que más sufren”, dijo Kicillof.

Hacia 2027

El encuentro estuvo organizado por los sectores del peronismo que respaldan la figura de Kicillof y lo postulan abiertamente como el candidato presidencial del peronismo para 2027: el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, y el de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque; los intendentes de Avellaneda, Jorge Ferraresi; de Ensenada, Mario Secco; de La Plata, Julio Alak; y de Berisso, Fabián Cagliardi.

A ese armado se agregan los ministros de Trabajo, Walter Correa, y de Infraestructura, Gabriel Katopodis; la jefa de Asesores, Cristina Alvarez Rodríguez; la vicegobernadora Verónica Magario; los jefes comunales de La Matanza, Fernando Espinoza; de Florencio Varela, Andrés Watson; de Ituzaingó, Pablo Descalzo; de Villa Gesell, Gustavo Barrera y la diputada nacional Victoria Tolosa Paz.

Forman parte de esa estructura los miembros del núcleo íntimo del gobernador que integran los ministros Jesica Rey (Comunicación), Pablo López (Economía), Agustina Vila (Secretaria General), Cristian Girard (ARBA), y Juan Cuattromo (Banco Provincia).

Los recortes a las provincias

En su mensaje, Kicillof criticó que “hay un gobierno nacional comandado por quienes no creen en el Estado o quieren destruir el Estado”, planteó que Milei “está desertando el Estado nacional y no cumple con sus obligaciones” y cuestionó que los recortes presupuestarios a las provincias.

“Están pensando en un país donde cada provincia se salve sola, donde haya competencia, individualismo y egoísmo”, aseguró y puso énfasis en que “a las provincias les vamos a ofrecer la solidaridad de la provincia de Buenos Aires; no vamos a aceptar la disolución nacional, el sálvese quien pueda. El pueblo bonaerense no se salva solo”.

“Por más que las creencias del presidente vengan de países foráneos, que no crea en el federalismo, que no crea que hay que hacer cumplir derechos, nosotros sabemos que donde hay una necesidad nace un derecho. Sabemos también que el federalismo es la base, el punto de partida de nuestro país y de la unidad nacional. Está escrito en la Constitución Nacional y Milei lo tiene que cumplir”, destacó el gobernador.

Así, describió los diferentes fondos que cortó la administración central a las provincias, explicó que se trata de recursos que se destinan para educación, seguridad, jubilados y subsidios de transportes y detalló que su gobierno “agotó todas las instancias administrativas, por nota, por carta, hasta llegar a la Corte Suprema de Justicia”.

Con todo, expuso que “la provincia va a defender con el cuerpo lo que es de la provincia de Buenos Aires” y contó que ante la decisión de la Casa Rosada de cortar completamente la obra pública, “la provincia, con esfuerzo, con sacrificio e inteligencia, seguirá las obras”.

“El gobierno nacional dejó que los precios volaran por los aires, dejó que sin control ni regulación los monopolios se hicieran un festín. En la provincia no manejamos esos instrumentos, pero damos un alivio y una ayuda a 9 millones de usuarios de Cuenta DNI”, manifestó y expuso que “mientras intenta destruir las universidades y la escuela pública, nosotros inauguramos 222 escuelas y 1.000 aulas”.

El mandatario bonaerense también afirmó: “Nos quieren ahogar financieramente, pero seguiremos trabajando para garantizar y ampliar los derechos del pueblo de la provincia de Buenos Aires. Derecho a la educación, a la vivienda, a la salud, a la educación, al bienestar y a la vida digna. No será fácil, pero es nuestro mandato trabajar a contramano de la idea de que el Estado es una organización criminal”.

“Criminal es dejar a los pibes y pibas sin escuelas, dejar al pueblo sin salud, dejar que los precios se vayan a cualquier lado. Si no hay recursos, tendremos que triplicar el trabajo, la militancia, el esfuerzo y la creatividad. Pero no tengan dudas de que el compromiso es el mismo que los 4 años de gobierno anteriores: luchar por un pueblo que quiere proteger su industria, su soberanía y sus derechos”, subrayó Kicillof.

Posteriormente, el mandatario rememoró las diversas marchas y grandes manifestaciones que se registraron en la Argentina desde el mes de enero y puntualizó: “Que nos vengan a decir que el pueblo bajó los brazos o no lucha. Acá nadie se resigna. Este pueblo va a defender a su familia, su fuente de trabajo, escuelas y universidades”.

Contra la ley Bases

“Este plan de lucha va a continuar y con más fuerza si no cambian las políticas”, advirtió y pidió a los legisladores rechazar la Ley Bases que se debate en el Congreso porque “ataca a los jubilados, quita derechos laborales, reinstala el Impuesto a las Ganancias, destruye a la industria nacional y otorga superpoderes a la intolerancia de un presidente”.

El gobernador pidió “oponerse a esa ley hasta que se derrumbe” porque “no tiene un artículo que beneficie al pueblo” y adelantó que marchará al Congreso cuando sea tratada.

Finalmente, rechazó el “Pacto de Mayo” convocado por el presidente al plantear que “un pacto significa que quienes no piensan igual, se ponen de acuerdo en algunos elementos”, apuntó que “esto no es un pacto, sino que pretenden que firmemos la plataforma de Milei cuando no estamos de acuerdo con esas ideas”.

“Nunca nos llamaron, nunca conversaron, nunca escucharon y ahora quien que vayamos a firmar”, consignó en el discurso e ironizó: “Parece que no va a ser en mayo. Les sugiero una fecha: ¿Por qué no convocan el 4 de julio? (Día de la Independencia de Estados Unidos)”.

Así, acotó: “Hoy votamos un documento, que es resultado de una doctrina y de una historia que empezaron Perón y Evita, que continuaron Néstor y Cristina. El único pacto de la provincia es con su pueblo. No es de dirigentes, ni de marketing, no es de fotos. Es un pacto real que se demuestra gobernando, trabajando, recorriendo”.

Expuso que ese documento consensuado en las mesas de debate “tiene un elemento que consiste en construir una alternativa del campo popular a esta política de hambre, de persecución, de vaciamiento y de entrega” y concluyó: “Gracias por venir, por estar, por acompañar, por el esfuerzo, la militancia. Muchas gracias por el trabajo y por la confianza militante. Me voy lleno de fuerza y de esperanza”.

El acto se concretó días después de que Kicillof mantuviera reuniones con los gobernadores de Chubut, Ignacio Torres, y de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, con quienes firmó acuerdos de cooperación.

El mandatario trabaja para liderar una oposición justicialista de centro, mientras se muestra solidario con sus pares del interior del país, a quienes Milei desatiende. No por casualidad la militancia coreó: “Se siente, se siente, Axel Presidente”. (Fuente: Somos Télam.com.ar)