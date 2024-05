La Coalición Cívica de Córdoba ratificó su respaldo a Elisa Carrió

La Coalición Cívica-ARI de Córdoba ratificó su apoyo a la conducción nacional liderada por Elisa Carrió, cuestionó la desafiliación del legislador Gregorio Hernández Maqueda y denunció el ajuste impulsado por el gobierno de Javier Milei. A través de un duro comunicado, los miembros de la Junta Provincial y otros órganos partidarios y afiliados (con representación en cargos públicos), ratificaron la línea de acción del partido establecida en 2001.

En ese sentido, lamentaron la decisión de Gregorio Hernández Maqueda de desafiliarse «ya que acaba de acceder a una banca de legislador en representación de la CC y gracias al esfuerzo y recursos del partido en su conjunto». «Su postura pública acrítica e incoherente respecto del gobierno del presidente Milei es contraria a la posición del partido nacional. Es entendible que gran parte de la sociedad argentina haya buscado una salida con la Libertad Avanza frente a 20 años de corrupción, de un estado que genera a cada paso violencia institucional, arbitrariedad, saqueo y de un Juntos por el Cambio que no estuvo a la altura de lo que la gente esperaba. Sin embargo entender esto, así como compartir objetivos como el DEFICIT CERO PARA BAJAR LA INFLACION, no justifica AVALAR las acciones de Javier Milei que van en contra de los principios republicanos y humanistas del partido»; señalaron.

En relación al gobierno encabezado por Milei, sostuvieron: «Hay múltiples evidencias del carácter autoritario del presidente, que dista mucho de ser un verdadero liberal en lo político. Los cómo, los modos, a veces definen más a las personas que los objetivos y por eso, EL FIN NO JUSTIFICA LOS MEDIOS. Es clave además entender, como dice Carrió, la UTOPIA de un anarcocapitalista genuino (como es el presidente) para prever hacia donde quiere ir: la eliminación total del poder del Estado, y no su reforma estructural que propician. La obsecuencia, el fanatismo de sus seguidores, propios de la no razón, sólo perjudican al gobierno y por ende al país».

En el texto que lleva la firma del presidente del partido a nivel provincial, el carlospacense Juan Teruel; la vicepresidenta Alicia Guerrero; el apoderado Max García; Laura Sesma (Parlamentaria Mercosur); Bruno Villaluse (concejal de Villa Giardino); Graciela Bergamassi (tribuna de Mi Granja); Rubén Romero (concejal de La Calera); Claudio Muñoz (Tribunal de Ética); Nancy Basta (tribuna de Ética) y Marcela Villa (Asambleísta Nacional), la Coalición Cívica de Córdoba reafirmó que el partido «se consolida como una oposición responsable que marca el rumbo una vez más, a pesar de ser minoría».

Al respecto, precisaron que sus diputados votaron a favor de la Ley de Bases (en general) para otorgarle al gobierno las herramienta para los cambios positivos que propone. Aunque se negaron a convalidar la delegación amplia de poderes al ejecutivo y el blanqueo de capitales sin restricción alguna. «Fue la Coalición la que, ejerciendo una oposición razonable, logró entre otras cosas, que la votación sea nominal para que el pueblo sepa como votó cada diputado; que la empresa de Tabaco Sarandí pague impuestos como toda la industria del sector, que las prepagas disminuyan el valor abusivo de sus cuotas; que los haberes jubilatorios se actualicen por inflación y que la eliminación de los obscenos privilegios sindicales siga siendo un objetivo prioritario; revelaron en el texto.

«La igualdad de oportunidades, la equidad social y la educación pública son irrenunciables, más aun en un país con más de la mitad de sus niños en la pobreza, y esos objetivos no pueden ser garantizados por el mercado sino por un estado decente, eficiente, eficaz y solidario»; concluyeron.

Juan Teruel Presidente de la Coalición Cívica- Ari "Las excusas que pone para hacer su camino individual, tiene que ver con su apoyó al gobierno de Miley, y nuestra posición critica al gobierno. Nosotros tenemos una historia de oposición constructiva, cuando entendemos que hay cosas que se hacen bien, apoyamos, pero también la gente nos voto para decir las cosas que otros no se animan a decir. En este momento donde el gobierno tiene una alta popularidad es muy fácil lo que hace Maqueda o lo que hace Juez, u otros políticos de tirarse a los brazos de una manera totalmente critica, estamos para defender los intereses de la sociedad argentina y no los intereses particulares de los políticos. Maqueda traiciono el partido la forma fue intempestiva, premeditada y con cierta alevosía, nos comunica por Twitter. Lo que uno tiene que tener es una coherencia interna que el señor Maquena, no tiene.