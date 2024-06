Lilita Carrió dijo que será candidata en las próximas elecciones legislativas

País. La ex diputada Elisa “Lilita” Carrió adelantó que será candidata en las próximas elecciones legislativas por la Coalición Cívica ARI y comparó al presidente Javier Milei con Cristina Kirchner. “No hay voluntad de cambio”, planteó.

Aunque manifestó sus intenciones de postularse el año entrante, dejó en claro que no formaría parte de una coalición como lo fue Juntos por el Cambio luego de la ruptura que surgió luego de que parte de la alianza haya brindado su apoyo a la gestión de Milei desde antes de asumir. “No me gusta esa forma de hacer política, pelee para que seamos mejores”, alegó.

Luego, analizó la situación social y política actual en la Argentina y reiteró sus advertencias sobre el futuro de la democracia. “Está en peligro, en realidad en todo el mundo, es un clima de época, lo que pasa es que nosotros de alguna manera nos adelantamos”, explicó.

Durante una entrevista con Luis Novaresio al aire de la LN+, la ex diputada se extendió sobre sus consideraciones respecto de la actualidad y precisó que “no hay democracia, sin lenguaje, no se puede defender a la sociedad si no se sabe”. “Si algo define a una sociedad violenta es el lenguaje. Ya el lenguaje del kirchnerismo es un lenguaje brutal”, mencionó.

En ese sentido, comparó a Milei con Kirchner al plantear que ambos tienen un “lenguaje de violencia”. “Yo creo que es una persona con un lenguaje de una violencia indescriptible que le sale de adentro, que a Cristina le salía de adentro en diferentes momentos”, sostuvo.

De esta manera, estableció: “Acá hay una continuidad histórica, no hay una voluntad de cambio”. “Existe el discurso de Cristina gritándonos y aparte en un momento sos progre para él y sos de derecha para ella”, profundizó antes de advertir: “O moderamos el lenguaje o vamos a una guerra civil lavada”.

Con respecto a las formas del mandatario, la ex diputada pidió: “Elevemos el lenguaje; sobre todo, el lenguaje del poder, no ya del Senado, sino el del Presidente que es de un carácter insultante”.

Al ser consultada por el republicanismo en la gestión actual, Carrió consideró que “Milei no tiene vocación republicana, él es anarcocapitalista, en consecuencia, el Estado está para ser destruido, no para ser minimizado, transformado, sino para ser eliminado”. De igual forma, sumó: “Yo no creo que la Argentina sea republicana, yo creo que la Argentina es peronista en el sentido de que desprecia la ley”.

La ex diputada recordó cuáles fueron las ideas que fundaron el país y que impulsaron la conformación del Estado-Nación, por lo que comentó: “Este proyecto de país que el presidente rescata, de un país agroexportador lo construyó un Estado”. Por esto mismo, consideró que el oficialismo “desconoce” la historia porque en ese momento “había una guerra civil”.

Con respecto al apoyo que reciben las ideas libertarias entre los jóvenes, Carrió proyectó que “cada vez va a haber más” adolescentes que acompañen estos ideales y retomó la cuestión de las falencias de la educación al decir: “Cuando vos al chico, totalmente desideologizado, no le das matemática, no le das lengua y no le das historia el chico no puede entender cuando el chico no puede entender va contra todo, está fuera del contrato”. “No saben de historia porque nunca se llegó”, indicó.

Mientras tanto, sobre el kirchnerismo, la dirigente afirmó que “hay un 50 por ciento de la sociedad que no quiere volver al pasado”. Sin embargo, señaló: “El tema es cómo ir al futuro porque en una nueva frustración podemos volver al pasado, en consecuencia yo creo, no en un materialismo puro y duro porque esto es lo que van a imponer las redes sociales”. Por esto mismo, llamó a hablar de las problemáticas de la educación.