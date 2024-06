Gispert volvió a pedir por la situación del lago San Roque

El legislador que representa al Departamento Punilla, Walter Gispert, volvió a pronunciarse sobre la situación del lago San Roque. Durante el fin de semana largo, el «manto verde» aparecieron nuevamente en el centro de Carlos Paz.

«Desde el puente central, donde diariamente transitan los vecinos de Villa Carlos Paz, el verde de las algas es evidente, cubriendo el lago con una homogeneidad que hace parecer que se ha transformado en un césped acuático. Este fenómeno es el resultado visible de un problema que se ha venido gestando por años: las peleas entre quienes tienen la responsabilidad de velar por la salud del medio ambiente y los vecinos. La situación del Lago San Roque es un reflejo de la falta de acción y el constante juego de culpas entre las autoridades»; expresó el representante de Juntos por el Cambio.

«La proliferación de algas no solo afecta la estética del lugar, sino que también pone en riesgo la biodiversidad del lago y la calidad del agua, lo cual tiene implicaciones directas para la salud pública y el turismo, una de las principales fuentes de ingresos para la región.La realidad del Lago San Roque es un claro ejemplo de lo que sucede cuando las responsabilidades se eluden y no se toman las medidas necesarias para proteger el medio ambiente. Es urgente que se tomen decisiones firmes y coordinadas para revertir esta situación antes de que sea demasiado tarde. La comunidad de Villa Carlos Paz espera con urgencia una solución a este problema que afecta no solo el paisaje, sino también la calidad de vida de todos los que dependen del lago»; agregó.

«Mientras tanto, el verdor del lago continúa creciendo, recordándonos cada día la importancia de cuidar y preservar nuestros recursos naturales»; completó el legislador.