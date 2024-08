Echaron a Francisco Paoltroni del bloque de senadores de La Libertad Avanza

Buenos Aires. Tras una orden específica de la Casa Rosada, el bloque libertario en el Senado, que comanda el jujeño Ezequiel Atauche, echó de manera unánime de la bancada al formoseño Francisco Paoltroni. La vicepresidenta y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel, se enteró con la definición consumada.

“El bloque del Senado de La Libertad Avanza comunica la decisión de separar al senador Francisco Manuel Paoltroni de nuestro bloque, en razón de diferencias irreconciliables”, deslizaron desde el oficialismo.

La nota para informar la separación del legislador formoseño será presentada en las próximas horas en la Cámara alta y cuenta con la anuencia no sólo de Atauche, sino también de sus compañeros de bloque Juan Carlos Pagotto, Vilma Bedia, Bartolomé Abdala, Ivanna Arrascaeta y Bruno Olivera. Los últimos dos validaron por mail su acompañamiento a la decisión.

La feroz disputa de Paoltroni con el asesor presidencial Santiago Caputo y su rechazo al pliego del juez federal Ariel Lijo a la Corte Suprema de Justicia llevaron a la Casa Rosada a dar la orden de expulsar al formoseño.

En las últimas horas, desde el oficialismo le sugirieron a Paoltroni que diera un paso al costado, a lo que el legislador replicó que fuera una expulsión con el guiño de sus ahora ex colegas de bancada. Eso mismo se consiguió de manera unánime por la noche, mientras el formoseño se presentaba en un estudio de televisión para ser entrevistado.

Paoltroni estuvo a punto de ser el presidente provisional del Senado el 13 de diciembre pasado, cuando se votaron las autoridades de la Cámara alta. No obstante, movimientos entre el propio oficialismo y el Frente de Todos -que comanda el formoseño José Mayans, a quien aborrece el ahora ex libertario- derivaron en que dicho cargo quedara en manos del puntano Bartolomé Abdala.

“La casta me ha dado la bienvenida. Como muchos saben, estaba postulado por el Presidente (Javier Milei) como presidente provisional del Senado. Lamentablemente, para mí es un triste comienzo. Vengo de una provincia en donde se ha instalado un plan de pobreza que ya lleva 40 años, en donde se ha cambiado la Constitución para que en esa provincia haya reelección indefinida. Esta banca es de la provincia de Formosa y yo me debo absolutamente a todos los formoseños. Del autoritarismo vengo y lo padezco junto a todo el pueblo de Formosa y, de aquí en adelante, voy a votar fiel a mis principios que he recibido de la cuna como todos los argentinos de bien. Pero como dice el Presidente, ‘no somos manada’ y ‘el que las hace las paga’”, advirtió Paoltroni en la sesión del 13 de diciembre último.

Con lo ocurrido anoche, el bloque de La Libertad Avanza pasará a contar con seis de 72 senadores en la Cámara alta. Es decir, una situación de extrema complejidad. Además, Paoltroni es nada menos que el presidente de la estratégica comisión de la Relaciones Exteriores.

El legislador formoseño también integra, como vocal, las comisiones de Seguridad Interior y Narcotráfico; de Industria y Comercio; de Economías Regionales, Economía social, Micro, Pequeña y Mediana Empresa; de Agricultura, Ganadería y Pesca; y de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

Paoltroni fue uno de los dos senadores libertarios -el otro, Abdala- que participaron el martes del acto que realizó en la Cámara alta Villarruel, donde comunicó que impulsará la reapertura de todas las causas que involucren crímenes cometidos por grupos civiles que, durante la década del setenta, hayan promovido la lucha política armada. “Los Montoneros tienen que estar presos respondiendo por ensangrentar nuestra Nación”, dijo la vicepresidenta y titular del Senado.