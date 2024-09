Máximo Kirchner criticó a Milei y Kicillof, y defendió a Cristina

La Plata. Máximo Kirchner encabezó ayer un acto en el Club Atenas de La Plata, con fuerte presencia de La Cámpora, la predecible ausencia del gobernador Axel Kicillof y críticas a Javier Milei. "Es imposible que los argentinos de bien acompañen un saqueo", dijo sobre el Presidente. Pero en los más de 70 minutos de discurso se centró en la interna. "Hay muchos adentro que no se la aguantan a ella porque no tiene miedo. Y hoy en el peronismo hay muchos dirigentes con miedo", aseguró Kirchner, al tiempo que exclamó "basta de Sciolis".

Una semana después de que su madre, Cristina Fernández de Kirchner, arremetiera contra Javier Milei por el plan económico, el líder de La Cámpora cuestionó al Presidente con dureza. Lo que vino después fue un repaso histórico de las derivas del kirchnerismo. Párrafo tras párrafo, fue dejando críticas y repartiendo responsabilidades, en un relato en el que -además de a Axel Kicillof- apuntó también contra Alberto Fernández, Martín Guzmán y Daniel Scioli.

"Con el RIGI vienen, arrasan y se van. Miles de pueblos de nuestro profundo interior han visto siempre como estas actividades extractivas generan trabajo por un tiempo y después dejan pueblos abandonados", puntualizó en el inicio sobre el régimen de incentivo a grandes inversiones.

Luego añadió en un cuestionamiento general. "Si un pueblo vive de manera indigna no hay país. Si nuestro pueblo tiene hambre y se llevan nuestro gas, petróleo, la minería, el oro y la plata es saqueo. Si hay actividad extractiva en Argentina de la única manera que se va a aceptar es porque hay un pueblo que se puede educar, comer, crecer, realizarse en la vida, si eso no sucede estamos frente a un saqueo", sostuvo.

"Es imposible que los argentinos de bien acompañen un saqueo, a esos argentinos hay que salir a buscar a pedirle que se involucren en el destino del país", siguió el diputado.

Luego se metió de cabeza en la interna del peronismo, que lo encuentra enfrentado con Axel Kicillof por el armado del partido y las candidaturas. "Esta convocatoria tiene que ver con que militantes con diferentes responsabilidades, todas ellas importantes, o muchas veces algunas compañeras y compañeros se confunden y piensan que lo único importante son algunos lugares", deslizó sin nombres.

"En ese entender qué es lo que nos pasó, voy a reflexionar con ustedes, que pueden no estar de acuerdo conmigo... La militancia es así, nadie se puede ofender y ver dónde hay ideas de un complot. Al contrario, siempre estuvimos para ayudar a los compañeros y compañeras en los desafíos que tienen", continuó Kirchner, ya en clara alusión a las diferencias con el gobernador bonaerense, que en septiembre de 2023 pidió "componer otra canción" y ya quiere ocupar el centro del peronismo.

Luego habló de las críticas al "dedo de Cristina", por la selección de la expresidenta para candidaturas y cargos. "Porque ahora dicen 'che, el dedo de Cristina'. Y yo la pregunta que me hago es si los que fueron señalados por el dedo de Cristina se quejan, qué nos queda a los que no hemos sido señalados por el dedo de Cristina y seguimos haciendo todo lo que hay que hacer", sostuvo el legislador nacional.

También dijo que hay peronistas que "no se la aguantan a Cristina" y que tienen miedo. "Había muchos sectores dentro que no se la aguantan, que no se la aguantan a ella. Hay muchos adentro que no se la aguantan a ella porque no tiene miedo. Uno de los problemas que tenemos hoy en el peronismo es que hay muchos dirigentes con miedo y en vez de asumir ese miedo, prefieren... bué", señaló.

Además, salió al cruce de los cuestionamientos a su madre. "Ahora resulta que Cristina no puede hablar porque eclipsa a otras figuras...", contestó con sarcasmo.

Minutos antes del comienzo del acto ya se podía ver a referentes del peronismo, como el senador Eduardo "Wado" De Pedro y los intendentes Mayra Mendoza (Quilmes), Julián Álvarez (Lanús) y Damián Selci (Hurlingham), todos del riñón camporista. También se vio a los jefes comunales Gustavo Menéndez (Merlo), Mariel Fernández (Moreno), Andrés Watson (Florencio Varela) y Federico Susbielles (Bahía Blanca). Y hasta llegó al club platense una tía de Máximo Kirchner: Giselle Fernández, la hermana de Cristina Kirchner.

No estuvo presente Cristina Kirchner. "[Quiero] Traerles un enorme abrazo y un cariño de la compañera Cristina para todos ustedes", sirvió Máximo Kirchner el mensaje.