Gispert insiste y pide declarar emergencia por incendios en Punilla

El legislador Walter Gispert pedirá el tratamiento sobre tablas del proyecto para que sea declarada la emergencia por los incendios que han devastado el norte del Departamento Punilla. La propuesta tiene como principal objetivo movilizar recursos del gobierno nacional para la recuperación de la zona afectada y abordar la situación tributaria de los damnificados.

«Es urgente que el gobierno nacional se haga presente. No podemos enfrentar una crisis de esta magnitud solo con los recursos provinciales. Se necesita un esfuerzo conjunto»; declaró Gispert. Además, destacó la importancia de incluir en la declaración de emergencia medidas impositivas que alivien a las familias y productores de la región.

El legislador también hizo hincapié en la dificultad de evaluar el verdadero alcance de los daños, debido a que las lluvias aún no han llegado. «No sabemos con exactitud cuán grave es la situación. Las lluvias no han comenzado y, hasta que eso suceda, no podremos tener un panorama completo. Sin embargo, lo que ya está claro es que las pérdidas son enormes y necesitamos actuar de inmediato»; explicó el representante departamental en la Legislatura.

Este miércoles, la Legislatura de Córdoba debatiría el proyecto de Gispert, el cual se espera que cuente con un amplio apoyo. «Confío en que los colegas legisladores estarán de acuerdo en que esta es una situación excepcional que requiere una respuesta excepcional»; comentó.

El pedido de Gispert antecede a la iniciativa presentada por los tres senadores nacionales de Córdoba, quienes también solicitaron que se declare la emergencia nacional por los incendios. «Este no es solo un problema local. Los incendios están afectando seriamente a nuestra provincia, y la respuesta debe venir de todos los niveles del gobierno. El aporte del Gobierno Nacional es crucial, no solo en términos de fondos, sino también en la reducción de la carga tributaria para los damnificados. No podemos esperar más. Las comunidades afectadas necesitan ayuda ahora. La situación es crítica y no debemos subestimar su gravedad»; finalizó.