Revello: «Oponerse a todo no le hace bien a la ciudad y menos a Altos del Valle»

El concejal Fernando Revello decidió acompañar con su voto la aprobación de la cuarta etapa del Plan de Desarrollo Urbano Ambiental de Villa Carlos Paz, que contempla la creación de una zona de servicios en el barrio Altos del Valle. El edil marcó sus diferencias con respecto a la postura asumida por Daniel Ribetti y Pía Felpeto, quienes votaron en contra de la iniciativa.

«Oponerse a todo no le hace bien a la ciudad y menos a Altos del Valle»; sostuvo Revello, quien se sumó a la posición de los concejales Noelia García Roñoni (Juntos por Carlos Paz), Carlos Quaranta (Carlos Paz Inteligente) y a los representantes del bloque oficialista de Carlos Paz Unido.

Dentro de la oposición, la polémica se desató por un proyecto que busca consolidar un espacio de servicios en la naciente del arroyo Los Sauces, donde hace décadas, se consolidó el barrio conocido como las «400 viviendas».

«En primera lectura voté en contra del proyecto porque no me parecía bien lo que querían hacer, que era construir un nuevo barrio en esa zona. Con el diálogo constructivo logramos acordar que no se construya una zona de viviendas sino solamente una zona de servicios»; puntualizó Revello, quien agregó: «Pienso que oponerse a todo no le hace bien a la ciudad ni a los vecinos de Altos del Valle que necesitan servicios, como una farmacia, una estación de servicios o un supermercado. Pero pienso que también necesitan obras que puedan prevenir la acción del agua, ya que el barrio sí fue construido sobre la naciente del arroyo. Nadie niega eso. Pero lo que pasó pasó y hay que ver cómo remediarlo».

Asimismo, no dudó en manifestarse en contra de las prácticas partidarias y políticas que atentan contra los intereses del grueso de la sociedad: «Yo vengo del vecinalismo y no me votaron para oponerme por oponerme. Cuando creo que algo es positivo para la ciudad o que puedo ayudar a mejorar una ordenanza, pienso en los vecinos y en el beneficio de la gente de Carlos Paz, no si es del oficialismo o de la oposición. El tiempo juzgará nuestras decisiones».