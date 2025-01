Se quebró el bloque de Juntos por el Cambio en Carlos Paz

La última sesión del Concejo de Representantes de Villa Carlos Paz puso en evidencia la fractura del bloque de concejales de Juntos por el Cambio y las fuertes diferencias de criterios entre sus cuatro integrantes.

El tratamiento y aprobación de la cuarta etapa del Plan de Desarrollo Urbano Ambiental desnudó la crisis entre el núcleo conformado por la radical Pía Felpeto (hija del ex intendente Carlos Felpeto) y el vecinalista Daniel Ribetti (representante del cooperativismo y el kirchnerismo local), con respecto a los otros dos compañeros de bancada, Fernando Revelllo (en representación del vecinalismo) y Noelia García Roñoni (PRO).

Desde el pasado mes de mayo, se viene profundizando una grieta que parece haber alcanzado su punto de mayor tensión cuando Revello y Roñoni cuestionaron que no se acompañaran temas y proyectos que consideraban «importantes para los vecinos de Carlos Paz» y no hubiera una «mirada constructiva».

Lo hicieron luego que Felpeto y Ribetti votaran en contra de la regulación de uso de suelo en los nuevos terrenos anexados al ejido carlospacense, que incluía la consolidación de un área de servicios para los habitantes de la zona oeste. Revello llegó a decir que «oponerse a todo no le hace bien a la ciudad y menos a Altos del Valle» y agregó: «Yo vengo del vecinalismo y no me votaron para oponerme por oponerme. Cuando creo que algo es positivo para la ciudad o que puedo ayudar a mejorar una ordenanza, pienso en los vecinos y en el beneficio de la gente de Carlos Paz, no si es del oficialismo o de la oposición. El tiempo juzgará nuestras decisiones».

Lo que está más que claro, es que la ruptura de la alianza se sustenta en las divisiones profundas en el seno de Carlos Paz Despierta, el partido que lidera el ex candidato a intendente y actual funcionario provincial, Emilio Iosa. Mientras Ribetti se muestra en sintonía con el felpetismo y se distancia cada vez más de Iosa, Revello se acercó a García Roñoni y no se descarta el surgimiento de dos nuevos bloques.