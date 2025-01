García Roñoni habló de la ruptura del bloque de Juntos por Carlos Paz

Tras la última sesión del Concejo de Representantes, donde se aprobó la cuarta etapa del Plan de Desarrollo Urbano Ambiental de Villa Carlos Paz, las tensiones se hicieron evidentes en el seno del bloque opositor Juntos por el Cambio. Hubo voto dividido y se quebró el espacio integrado por Pía Felpeto, Fernando Revello, Noelia García Roñoni y Daniel Ribetti.

El primero en plantear su disconformidad con la alianza fue el concejal Revello, quien consideró que los ediles «no deben oponerse por oponerse» y desnudó que las cosas «no estaban bien».

Ahora se pronunció al respecto la concejal Noelia García Roñoni (PRO), quien también justificó su decisión de acompañar el proyecto y marcó sus diferencias con el resto de sus compañeros de bancada.

«Tenemos diferentes criterios desde hace un tiempo. Yo dejé en claro que iba acompañar los proyectos en base a las necesidades de la gente que siempre nos trasladan sus reclamos. Esto se venía charlando en el bloque, de que una parte no acompañaba y la otra sí, yo había dejado en claro mi postura y que lo iba a analizar. Dije que me iba a comprometer a trabajarlo y, si resultaba un buen trabajo en comisión, lo iba a acompañar. Junto al oficialismo pudimos acordar las modificaciones y me pareció apropiado acompañarlo»; expresó la concejal.

Consultada en torno a las declaraciones que hizo Fernando Revello, que pusieron en evidencia la ruptura interna de Carlos Paz Despierta, García Roñoni sostuvo: «Las declaraciones de Revello fueron en base a un planteo que yo hice previamente, cuando dije que mi idea no era oponerme a todo porque sí. Creo que hay que escuchar y ver qué cosas son buenas para la ciudad, si son buenas para al comunidad, yo las acompañaré. Revello se acercó a la misma posición, con sus principios e ideas, pudo aportar al debate y por eso decidimos acompañar el proyecto».

«Los dos tenemos un punto de encuentro, no hay que oponerse por oponerse. Hay que sentarse a dialogar»; reflexionó.

Finalmente, la concejal del PRO reveló que el bloque de Juntos por Carlos Paz no volvió a reunirse después de la votación y aseguró que es evidente que hay una diferencia de criterios y un desgaste que podría derivar en una ruptura definitiva. «Después de la votación no nos hemos reunido, tenemos una reunión pendiente y ver cómo seguimos. El bloque en la práctica no funcionó, hay que aceptar que cada uno piensa distinto y si cada uno tiene que seguir su camino, lo seguirá. Al principio estaba todo bien y cuando uno va marcando posturas, a algunos les gusta y a otros no».