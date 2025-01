Los intendentes cordobeses salieron al cruce del «déficit cero» de Caputo

Los intendentes radicales nucleados en el MUCORA (Municipios y Comunas Radicales) advirtieron por el impacto que el programa de «déficit cero» podría tener sobre las localidades de la Provincia de Córdoba. Sostienen que el «Plan Motosierra», que impulsa el presidente Javier Milei junto al ministro Luis Caputo, podría desfinanciar a los municipios y comunas y poner en jaque la prestación de los servicios esenciales.

Emiliano Paredes, intendente de Tanti y presidente de MUCORA, cuestionó en duros términos los alcances del desafío fiscal que defiende el gobierno de La Libertad Avanza y consideró que podría marcar un «punto crítico» para los gobiernos locales.

En ese sentido, reconoció que son muchas las administraciones municipales que en la actualidad «se sostienen únicamente con la coparticipación que envía la Provincia y sin ningún tipo de ayuda de la Nación». «Hay que tener mucho cuidado con las cosas que se dicen públicamente. Para hablar de déficit cero, debemos hablar de un Estado interventor. Doy un ejemplo: Caputo plantea que los municipios eliminen las tasas, pero yo como intendente no puedo andar eliminando salud, no puedo andar eliminando acción social, no puedo andar eliminando seguridad ciudadana o el arreglo de luminarias. O sea, no es una cuestión de ´macroeconomía´, que se arregla solamente con los números. Hablan de déficit cero pero al municipio de Tanti se lo responsabilizó por un nuevo servicio que debe sostener con los impuestos que pagan sus ciudadanos: el transporte urbano, que demanda cerca de 200 millones por año. Acá se acabaron las partidas para remedios de enfermedades crónicas y también debemos sostenerlo. ¿Cómo pretenden que no cobremos impuestos si nuestros municipios y comunas se sostienen sólo con eso y la coparticipación provincial? Es fácil hablar desde un despacho en Buenos Aires, como hace el ministro Caputo, ¿pero cómo se le dice a un jubilado que no tiene el medicamento que necesita porque no podemos pagárselo o que no tenemos plata para mantener una escuela abierta? El déficit cero es imposible, porque hay servicios que cualquier comunidad necesita y debe sostener»; sostuvo.

«Hay que ser responsable a la hora de hablar de déficit cero, o de bajar la inflación, cuando no va acompañado de un crecimiento y una inversión. Le pasan la pelota al intendente de que hay que sacar las tasas, está bien, Pero el intendente, ¿de dónde saca los ingresos?¿qué se piensan?. La coparticipación, hay que hablarlo de una buena vez por todas, es lo que paga el habitante de Córdoba, si la Nación no está dando nada. Sólo paga en dos servicios directos y los otros se afrontan con apoyo de la Provincia. Cada municipio recibe de acuerdo a los habitantes que tiene»; añadió Paredes.

«Es curioso que plantean déficit cero, pero a Buenos Aires le siguen entrando los subsidios. ¿Qué vamos a hablar de servicios y de obras, si un habitante de Buenos Aires nace con gas natural, con cloacas, con pavimento, con adoquinado, con luminaria y el boleto subsidiado. Entonces, esto que dice Caputo, a mi honestamente me perjudica en las más absoluto. A la hora de gobernar, basta de redes sociales, hay que salir a caminar la calle, Es muy fácil escribir consignas en las redes. Hay que salir a la calle y mostrarle a la sociedad lo que está pasando»; completó el presidente del MUCORA (Municipios y Comunas Radicales).