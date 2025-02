La Libertad Avanza expulsó a Ramiro Marra por contradecir a Milei

A través de un comunicado publicado en las últimas horas, La Libertad Avanza expulsó al legislador Ramiro Marra «por contradecir los ideales de Javier Milei». El partido consideró que el dirigente no cumplió con los lineamientos establecidos al haber votado a favor del aumento de los impuestos en la ciudad de Buenos Aires.

«El legislador Ramiro Marra ya no forma parte de La Libertad Avanza a nivel nacional ni en ningún distrito del país, de manera irreversible»; arranca el mansaje, dado a conocer en las redes sociales del partido libertario.

Sobre las causas que motivaron esta decisión, se limitaron a informar: «Como consecuencia de no seguir los lineamientos del partido y haber votado a favor del inaceptable aumento de impuestos en la Ciudad de Buenos Aires, que contradice los ideales del Presidente Javier Milei. Todos aquellos que no respeten la agenda del Presidente serán expulsados. No importa quiénes sean».

Tras haber conocido la noticia, el legislador hizo un enigmático posteo: «Viva la lealtad. Viva la libertad carajo». Se espera que en el transcurso del día de hoy, mantenga un encuentro con dirigentes libertarios.