¿Qué dijo Ramiro Marra tras haber sido echado de La Libertad Avanza?

El legislador Ramiro Marra hizo un descargo en sus redes sociales tras haber sido expulsado de La Libertad Avanza. El dirigente reconoció que se vio sorprendido por la decisión y publicó un video donde manifestó que continuará defendiendo las ideas del partido y sentenció: «No me voy a callar».

«Lo primero que quiero decir es el agradecimiento que tengo hacia todos los dirigentes de la Libertad Avanza que de forma privada me han dado su apoyo. Por supuesto, también agradecerle a todos los que en redes sociales me están apoyando en las últimas horas. Me sorprendió el tuit, igual que a todos. No había tenido ninguna notificación previa ni ninguna conversación»; argumentó.

«Ahora estoy acá para informar que voy a seguir defendiendo las políticas de este gobierno porque estoy a favor del modelo económico, de la política de seguridad, de las desregulaciones, del posicionamiento internacional que está teniendo la Argentina. Fuera del cariño personal que le tengo al presidente Javier Milei, con quien he logrado el mayor éxito de mi vida: sacar al kirchnerismo del poder», reconoció el legislador porteño.

Sobre el final de la grabación, lanzó una arenga: «Yo no me voy a callar. Yo estoy acá para seguir gritando: ¡Viva la democracia! ¡Viva la lealtad! ¡Y, por supuesto, viva la libertad, carajo!».