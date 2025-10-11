Referentes de Milei desembarcan en la costanera este domingo en Carlos Paz

Este 12 de octubre, Carlos Paz será escenario del acto “No hay medias tintas”, organizado por La Libertad Avanza Córdoba.

El encuentro, que tendrá lugar a las 17 horas en el monumento a General Bustos, contará con la presencia de Iñaki Gutiérrez, Gabriel Bornoroni y Gonzalo Roca, tres referentes cercanos al presidente Javier Milei y figuras visibles dentro del espacio libertario.

El evento forma parte de una gira provincial que busca fortalecer la estructura política del oficialismo en Córdoba y convocar a nuevos adherentes.

Desde la organización adelantaron que la consigna del encuentro, “Córdoba vuelve a salvar a la Argentina”, busca reforzar el rol histórico de la provincia en los momentos decisivos del país.