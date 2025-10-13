LLA también pidió reimprimir los afiches con los candidatos

País. La Junta Electoral Nacional del distrito de la Provincia de Buenos Aires recibió en los últimos días una solicitud formal de la alianza La Libertad Avanza para que se ordene la reimpresión urgente de los carteles de exhibición obligatoria que contienen la lista completa de candidatos a diputados nacionales de ese espacio, de cara a las elecciones generales del 26 de octubre.

El pedido, presentado por los apoderados Alejandro Ángel Carrancio, Juan Esteban Osaba y Luciano Martín Gómez Alvariño, se fundamenta en la reciente reconfiguración de la nómina de postulantes tras la renuncia del primer candidato a diputado nacional por la Provincia, José Luis Espert, y otras dos integrantes y en la necesidad de garantizar la transparencia y el acceso a la información para el electorado.

La Junta, al recibir la presentación, resolvió habilitar días y horas inhábiles para tratar el asunto con urgencia y dispuso dar traslado de la solicitud a todas las fuerzas políticas que competirán en la elección, otorgando un plazo de 24 horas para que se expidan.

Además, requirió al Ministerio del Interior que, en el mismo plazo, informe si es materialmente posible realizar la reimpresión solicitada, cuáles serían los costos asociados, el tiempo que demandaría la nueva impresión y la fecha estimada de entrega de los afiches en caso de que la medida sea aprobada. De este modo, el tribunal busca determinar la viabilidad operativa y financiera de la petición antes de tomar una decisión definitiva.

La presentación de LLA detalla que el 6 de octubre se comunicaron las renuncias de José Luis Espert, Lucía Elizabeth Bernardoni y María Gabriela Gobea como candidatos a diputados nacionales por La Libertad Avanza.

Frente a la urgencia de los plazos electorales, la alianza apeló la decisión ante la Cámara Nacional Electoral, que finalmente hizo lugar al planteo y resolvió el 11 de octubre de 2025 “adecuar la lista de candidatos a quo a diputados/as nacionales de la alianza de autos, en virtud de las renuncias presentadas, de conformidad con la pauta de sustitución establecida en el artículo 7° del decreto Nº 171/19, y respetando inexorablemente la previsión de la alternancia contenida en el artículo 60 bis del Código Electoral Nacional”. Esta resolución dejó firme la nueva conformación de la lista, lo que motivó el pedido de reimpresión de los carteles informativos.

La resolución también aclara que el pedido de reimpresión de la boleta única de papel, presentado previamente por la misma alianza, se encuentra desde el sábado 11 a las 17 en consideración de la Cámara Nacional Electoral en un incidente aparte, por lo que se remitió copia de la nueva petición y de lo resuelto para que se adopten las medidas que se consideren pertinentes.