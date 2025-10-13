Provincias Unidas logró su primera victoria electoral en Córdoba

El triunfo de Gina Grazziano en las elecciones de Reducción marcó el debut de Provincias Unidas en Córdoba. Se vivió una jornada histórica el domingo pasado, que culminó con una contundente victoria, donde la candidata de Juan Schiaretti y Martín Llaryora obtuvo el 83,74% de los votos y se convirtió en la sucesora de su padre, el recordado Jorge «Cacho» Grazziano, quien falleció meses atrás en un accidente aéreo.

En segundo lugar quedó Juan José Miguel (Frente Grande) con el 11,6%, y le siguió Humberto Paletti (Partido Solidario) con el 2,94% de los votos.

El gobernador Martín Llaryora y el exgobernador y primer candidato a diputado nacional por Provincias Unidas, Juan Schiaretti, participaron de los festejos junto a la flamante jefa comunal y cientos de vecinos. Ambos coincidieron en destacar la trascendencia de este resultado como la primera victoria de Provincias Unidas en Córdoba, un espacio que propone superar la grieta y representar la voz del interior productivo.

El triunfo de Gina Grazziano no solo representa la continuidad de un liderazgo local, sino también la consolidación del primer gobierno municipal de Provincias Unidas en Córdoba, el espacio que busca proyectar desde el interior una alternativa nacional basada en el trabajo, la producción y el diálogo.

Con este resultado, Reducción se convirtió en la primera ciudad del país en ser gobernada por Provincias Unidas, marcando un hito político que trasciende lo local y proyecta un mensaje federal: desde el interior, se empieza a construir otra Argentina.

El gobernador Martín Llaryora aseguró que este triunfo en Reducción «marca un nuevo comienzo para el interior unido». Pero además, recordó a Cacho Grazziano como uno de los impulsores de este nuevo espacio político: «Cacho soñó con un movimiento que uniera a quienes defendemos el trabajo, la producción y el federalismo. Hoy ese sueño se cumple con Gina, que representa continuidad, juventud y compromiso».

En tanto, para Juan Schiaretti, «Provincias Unidas expresa la producción, el trabajo y el respeto por el que piensa distinto. Reducción nos da la primera victoria de Provincias Unidas en Córdoba. Este triunfo no es solo un homenaje a Cacho, sino una demostración de que el interior del país quiere otro rumbo: más trabajo, más producción y más sentido común. Ewste espacio representa a los que no viven de la especulación financiera sino del esfuerzo diario. Queremos llevar al Congreso la voz de las provincias, la sensatez y el equilibrio que necesita Argentina».

Finalmente, Gina Grazziano manifestó que «el pueblo entendió el mensaje de unidad».