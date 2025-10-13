Schiaretti habló en la Bolsa de Comercio: «La gente no llega a fin de mes»

El exgobernador y candidato a diputado nacional de Provincias Unidas, Juan Schiaretti, expuso en la Bolsa de Comercio de Córdoba sobre los desafíos económicos y políticos del país y señaló que «Argentina no puede desaprovechar la oportunidad que tiene para volver a desarrollarse».

«Es el único país del Cono Sur que no resolvió sus problemas macroeconómicos a comienzos de los 2000»; enfatizó el dirigente que encabeza la lista federal que competirá en las legislativas.

Schiaretti reiteró su propuesta de eliminar por ley las retenciones agropecuarias en un plazo de dos años y afirmó: «No puede seguir castigándose al campo con un impuesto que no existe en ningún país del mundo, porque ese tributo es un saqueo al interior productivo y un freno al desarrollo nacional».

El exgobernador remarcó que «la falta de dólares es el hilo conductor de las crisis argentinas» y que el país «tiene todo para revertirlo si impulsa a los sectores que generan divisas: agroindustria, minería, energía, conocimiento, turismo y pesca». «Si se aprovecha el gas y el petróleo de la Patagonia, la minería del norte, el talento argentino en la economía del conocimiento y el potencial agroindustrial, pueden ingresar al país los dólares que necesita»; argumentó.

«El equilibrio fiscal es innegociable, pero debe ser sustentable en el tiempo»; explicó ante los presentes, al tiempo que recordó que en Córdoba se sostiene «desde hace 20 años, con responsabilidad administrativa, menos empleo público por habitante y bajo costo político». Pero además, Schiaretti cuestionó las decisiones del gobierno nacional de «ajustar a los hachazos» y sin medir el impacto social y reflexionó: «No se puede decir que el país está mejor cuando la gente no llega a fin de mes; no puede ser que las universidades públicas tengan 50% menos de presupuesto; que no se asistan a las personas con discapacidad o que los jubilados cobren 47% menos que en 2017. Falta sentido común. No puede ser que Argentina tenga menos empleo privado que en 2023».

«Quiero que a la Argentina le vaya bien y que no haya ninguna disrupción»; concluyó.