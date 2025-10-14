Emiliano Paredes: «Provincias Unidas es la alternativa que crece desde el interior»

Emiliano Paredes es intendente de Tanti y acompaña a Juan Schiaretti en la lista de Provincias Unidas que competirá en las próximas elecciones legislativas. Durante un encuentro con empresarios turísticos que se celebró en la ciudad de Villa Carlos Paz, el mandatario pidió a los vecinos del Valle de Punilla que acompañen «una propuesta federal que construye consensos y marca un modelo diferente al que impuso Javier Milei».

«Yo rescato la madurez política e institucional que está demostrando Córdoba, podemos trabajar con equilibrio financiero y responder a la gente con políticas en salud, educación, transporte público y obras. Provincias Unidas tiene propuestas para el turismo, para la industria, para la minería, para el agro. Y es momento de empezar a decir que hay una fuerza que está dispuesta a dar batalla en el Congreso, y, como decía Juan, cambiar este plan económico que está destinado al fracaso. Hay que sostener una agenda productiva, sostener la agenda del turismo como algo más que valioso y llevar esta idea de Córdoba al Congreso»; destacó.

«Este el único espacio político que escucha al sector turístico, que propone medidas para esta gran industria turística»; añadió.

«En la Provincia se ha logrado una construcción nueva, porque cuando los argentinos eligieron un outsider como Milei para gobernar, se produjo un fenómeno que hizo estallar a Juntos por el Cambio y otras fuerzas políticas. Pero en Provincias Unidas aparecen nuevos actores, el kirchnerismo quedó atrás y se va apagando con una velita y Milei está empobreciendo a la gente»; concluyó.