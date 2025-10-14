En el marco de su campaña, Natalia de la Sota llegará hoy a Villa Carlos Paz

Villa Carlos Paz. La diputada nacional y candidata del espacio "Defendamos Córdoba" Natalia de la Sota llegará hoy a Villa Carlos Paz para traer su mensaje al sector turístico y comercial, en el marco de las próximas elecciones legislativas. La hija del exgobernador José Manuel de la Sota pretende retener su banca obtenida en 2021.

Según explicaron en una gacetilla de prensa, De la Sota dialogará con representantes del sector turístico y comercial, empresarios y trabajadores, en un evento que tendrá lugar a las 15:30 en el Hotel Italia (9 de Julio 155).

La gira provincial de De la Sota continuará durante los próximos días por Río Cuarto, Vicuña Mackenna, General Levalle, Laboulaye, La Carlota y Villa María, además de nuevas actividades en Punilla, Calamuchita, Río Tercero, Colón y Río Primero.