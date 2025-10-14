Natalia de la Sota recorrió Punilla en la recta final de las elecciones legislativas

En la recta final de la campaña de cara a las elecciones legislativas, Natalia de la Sota recorrió el Valle de Punilla y encabezó una conferencia de prensa en la ciudad de Villa Carlos Paz. La diputada nacional buscará renovar su banca en los comicios del domingo 26 de octubre y se expresó sobre el presente político, económico y social que vive el país.

En su paso por la ciudad, estuvo acompañada por Graciela Fassi (quien ocupa el quinto lugar en la lista de Defendamos Córdoba) y se reunió con empresarios del sector turístico y comercial en el Hotel Italia. Anteriormente, estuvo en las localidades de Cosquín, Bialet Massé, San Roque y completó su gira departamental en San Antonio de Arredondo.

La referente justicialista se mostró firme en sus convicciones y marcó distancia del gobierno nacional y del peronismo cordobés, porque dijo que «han decidido acompañar a Milei». «Yo estoy donde estuve siempre, con las mismas ideas y convicciones. Desde el primer día dije que estaba en las antípodas de lo que Javier Milei plantea para la Argentina. Su modelo político, social y económico no tiene nada que ver con lo que creo»; sostuvo De la Sota.

La legisladora explicó que la alianza Provincias Unidas (que lleva como candidato al ex gobernador Juan Schiaretti y tiene respaldo de Martín Llaryora) «se corrió de lugar al convalidar las políticas del actual presidente y acompañar la Ley Bases», a la que definió como «la causa del ajuste, el desfinanciamiento y la destrucción del Estado».

Críticas al oficialismo y llamado a la coherencia

De la Sota cuestionó los acuerdos del peronismo cordobés con el gobierno nacional y señaló que «todo indica que están más cerca de Milei». «Vimos cómo el exgobernador Schiaretti apoyó las iniciativas del presidente en el Congreso, y cómo algunos de sus funcionarios hoy ocupan cargos en el gobierno nacional. Hay una cercanía evidente. Este 26 de octubre tenemos la herramienta para decir basta. Córdoba está sintiendo el golpe del ajuste y esta elección es una de las más importantes que hemos tenido»; enfatizó en diálogo con EL DIARIO.

Además, remarcó que su espacio político no busca «un tercer puesto», sino defender la coherencia, la justicia social y la convicción justicialista. Además, De la Sota aseguró haber recogido testimonios que reflejan la difícil situación económica de los sectores más vulnerables como «los jubilados, las personas con discapacidad que no tienen medicamentos ni transporte, las universidades sin presupuesto, la industria y el comercio golpeados».

«Queremos que este proyecto crezca, que no sea solo una cuestión electoral, sino una opción real y permanente. Queremos volver a poner en valor conceptos como la justicia social, la coherencia y el compromiso con la gente. Somos la opción que de verdad se opuso a Milei y que va a seguir defendiendo a Córdoba después del 27 de octubre»; completó.