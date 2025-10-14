Schiaretti trae la campaña de Provincias Unidas a Carlos Paz

El candidato a diputado de Provincias Unidas y ex gobernador Juan Schiaretti se reunirá esta tarde con empresarios en la ciudad de Villa Carlos Paz. El encuentro está previsto para este martes 14 de octubre a las 18,30 horas en el auditorio del Hotel Domus (Jerónimo Luis de Cabrera esquina Gobernador Ortiz Herrera), donde se espera la presencia de intendentes, jefes comunales y representantes de las cámaras empresarias turísticas.

Durante el encuentro, Schiaretti acercará las propuestas de campaña y la plataforma que planea llevar al Congreso de la Nación.

Al mismo tiempo, se mantendrá un diálogo abierto sobre las necesidades más urgentes del sector y será una oportunidad para discutir temas de interés provincial y nacional, y establecer contactos con otros empresarios.

El ex gobernador intensificó las acciones de campaña de cara a las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre y confía en obtener un buen resultado en todo el Valle de Punilla y en particular en la ciudad de Carlos Paz.