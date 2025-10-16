Llaryora y Schiaretti juntos en el cierre de campaña de Provincias Unidas

El gobernador Martín Llaryora y el candidato a diputado nacional por Córdoba, Juan Schiaretti, participaron del acto de cierre de campaña de Provincias Unidas en Buenos Aires, donde volvieron a cuestionar el plan económico de Javier Milei y lo calificaron como un «fracaso»

«Trabajamos para que la Argentina tenga un proyecto, para que los argentinos no sufran otra frustración»; expresó Llaryora.

Del acto, realizado en el estadio Obras Sanitarias, participaron Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Gustavo Valdés (Corrientes), Carlos Sadir (Jujuy), Ignacio Torres (Chubut) y Claudio Vidal (Santa Cruz) junto al exgobernador de Córdoba y candidato a diputado nacional, Juan Schiaretti.

Los dirigentes brindaron su apoyo a los candidatos de la fuerza Ciudadanos Unidos en la ciudad y provincia de Buenos Aires, Martín Lousteau, Graciela Ocaña y Florencio Randazzo, quienes fueron los primeros oradores del encuentro.

«A quienes integramos Provincias Unidas nos convoca la idea de construir un camino distinto para la Argentina, los argentinos tienen que saber que hay salida, que hay opción y que hay un futuro posible»; sostuvo el gobernador cordobés en otro pasaje del encuentro multitudinario que tuvo un carácter federal.

Con la participación de dirigentes de todo el país, Provincias Unidas ratificó su vocación de construir una alternativa electoral que exprese los intereses del interior frente al centralismo porteño y la polarización nacional. En sus intervenciones, los referentes provinciales coincidieron en la necesidad de un nuevo equilibrio en la distribución de los recursos nacionales, reclamando un esquema que promueva la producción, la industria y el desarrollo equitativo de todas las regiones.

«Lo que hay que hacer en vez de pedir ayuda al exterior, es resolver los problemas dentro de Argentina. El país tiene potencialidad para resolver sus problemas si es que tenemos sensatez y si somos capaces de cambiar el rumbo económico como estamos planteando desde Provincias Unidas. Estos gobernadores son la expresión de que se puede gobernar de otra manera, la manera de equilibrio fiscal, equilibrio social y equilibrio institucional» agregó Schiaretti.