El gobernador criticó al Gobierno Nacional y respaldó la candidatura de Schiaretti

Villa Carlos Paz. En un tramo político de su discurso, el gobernador Martín Llaryora se refirió a la difícil situación económica nacional, cuestionó la “falta de visión productiva” del Gobierno central y expresó su respaldo a la candidatura de Juan Schiaretti para el Congreso Nacional.

“Estamos en un momento muy difícil. La Nación se está quedando con recursos que ponen en jaque a las provincias y los municipios. Córdoba sostiene con fondos propios la educación, la salud y hasta las rutas nacionales abandonadas”, sostuvo.

El mandatario provincial advirtió que el actual modelo económico “no tiene futuro sin un plan productivo que genere empleo y trabajo”:

“Bajar la inflación es importante, pero tiene que ser con la gente adentro. No hay viabilidad si no se genera producción. Hoy las tasas para las PyMES son impagables y el turismo también se ve afectado.”

En ese contexto, Llaryora pidió el acompañamiento para Schiaretti, a quien calificó como “un hombre de diálogo y sentido común”:

“El gringo no falla. Necesitamos llevarlo al Congreso para defender a los cordobeses, poner límites cuando haga falta y apoyar los proyectos que sean buenos para la Argentina. Hay que salir de la grieta y recuperar el sentido común.”

Finalmente, destacó el esfuerzo de los gobiernos provinciales y municipales para sostener la paz social frente a la crisis:

“Hoy los intendentes y gobernadores están sosteniendo la paz social del país. Córdoba no para, seguimos trabajando, aunque la Nación nos quite recursos. Porque creemos en el trabajo, la producción y la educación.”