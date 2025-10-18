Milei revivió una histórica frase: “Civilización o barbarie”

Buenos Aires. En el marco de la campaña de La Libertad Avanza (LLA) con vistas a las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre, el presidente Javier Milei participó ayer de una recorrida en Tres de Febrero, Buenos Aires, junto a su principal candidato a diputado en territorio bonaerense, Diego Santilli.

“Estamos frente a un momento bisagra: la posibilidad de abrazar la civilización y la libertad, o volver a la barbarie comunista de los Kirchner. Entiendo que este momento es duro, pero también es cierto que hoy hay menos inflación, menos pobreza, menos indigencia, menos narcotráfico y menos inseguridad”, destacó el jefe de Estado.

El Presidente visitó ayer las tierras de Diego Valenzuela, ya afianzado como miembro de La Libertad Avanza tras haber dejado el PRO, la fuerza que lo llevó a la intendencia.

En la recorrida que hizo el jefe de Estado, además de Santilli y Valenzuela, estuvo la ministra de Seguridad de la Nación y primera candidata a senadora en la Ciudad de Buenos Aires, Patricia Bullrich. Fueron de la partida también la candidata Karen Reichardt, Cristian Ritondo y Sebastián Pareja.

“En este lugar, donde Urquiza derrotó al tirano Juan Manuel de Rosas, comenzaron a plasmarse las ideas de Juan Bautista Alberdi, que luego de treinta años de aplicarlas nos convirtieron en una de las potencias mundiales”, recordó el Presidente al comenzar su discurso.

Y concluyó: “Estamos a mitad de camino. Les pido que no aflojen, que sigan abrazando las ideas de la libertad. La Libertad Avanza o la Argentina retrocede. ¡A seguir al Colo y a Karen, que les vamos a ganar!”.