Limia tras las declaraciones de Trump: «Es momento de reprobar en las urnas a Milei»

Tras las declaraciones que el presidente Donald Trump hizo sobre la Argentina, el legislador Leonardo Limia (Hacemos Unidos por Córdoba) llamó a los argentinos a «reprobar en las urnas» al gobierno de Javier Milei.

«La repudiable expresión de Trump diciendo que ´argentina está muriendo´ debe ser un llamado a la acción para un cambio de rumbo en la política local. Es momento de reprobar en las urnas a Milei, quien co-gobierna con Estado Unidos y sin importar los intereses de Argentina Necesitamos líderes que defiendan nuestra soberanía y el progreso en igualdad. Es ahora el momento de empezar a decir BASTA»; expresó el legislador alineado con la senadora Alejandra Vigo.

En las últimas horas, Trump habló en conferencia de prensa y cruzó a quienes cuestionaron el préstamo de 40 mil millones de dólares que recibirá el gobierno de Javier Milei y lanzó una dura frase: «Se están muriendo, no tienen dinero, no tienen nada». «Argentina está luchando por su vida, señorita. Usted no sabe nada al respecto. Nada está beneficiando a Argentina. Están luchando con todas sus fuerzas para sobrevivir»; dijo el presidente norteamericano.

«Si puedo ayudarles a sobrevivir en un mundo libre, lo haré. Me gusta el presidente de Argentina. Creo que está haciendo todo lo que puede. No hagas que parezca que les va muy bien. Se están muriendo, ¿de acuerdo? Se están muriendo»; declaró.