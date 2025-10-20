Milei cerrará su campaña en Córdoba con una caminata en Nueva Córdoba

El presidente Javier Milei desembarcará este martes en Córdoba para encabezar una caminata por el barrio Nueva Córdoba, acompañado por el empresario y candidato a diputado nacional Gonzalo Roca, referente de La Libertad Avanza en el distrito. La actividad se realizará a partir de las 19 horas, con punto de encuentro en las calles Ituzaingó y San Lorenzo, una zona emblemática del circuito universitario.

La visita forma parte del cierre de campaña previo a las elecciones legislativas del 26 de octubre, y será una de las últimas escalas del mandatario antes del acto final en Rosario. El objetivo del oficialismo es reafirmar el fuerte respaldo obtenido en Córdoba, donde Milei consiguió el 74 % de los votos en el balotaje de 2023.

Durante la semana, el presidente contará con el acompañamiento de Patricia Bullrich y Luis Caputo en distintos actos de campaña, en busca de consolidar apoyo en un distrito clave que aporta nueve bancas a la Cámara de Diputados y representa el 8,4 % del padrón nacional.