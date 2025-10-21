Milei: «Todavía falta mucho, nunca dije que iba a ser fácil»

El presidente Javier Milei se puso al hombro el cierre de campaña de La Libertad Avanza en Córdoba y sostuvo ante la militancia: «O avanzamos con la libertad o volvemos a la esclavitud populista del kirchnerismo». En su recorrida por las inmediaciones del Paseo del Buen Pastor, pidió que acompañen a sus candidatos y destacó la baja de la inflación y la pobreza.

El mandatario dijo que el gobierno nacional está «exterminando» la inseguridad.

«En las urnas hay que definir si queremos seguir avanzando con las ideas de la libertad o volver a la esclavitud populista del kirchnerismo. Tenemos que definir si queremos que siga bajando la pobreza o si queremos que nos lleven a Cuba y Venezuela»; añadió Milei, quien arengó a sus seguidores.

«Todavía falta mucho, pero yo nunca dije que iba a ser fácil. No se pueden quebrar de la noche a la mañana 100 años de populismo. Por eso quiero que nos acompañen porque vamos en la dirección correcta»; argumentó el presidente.

Por su parte, el candidato libertario Gonzalo Roca agregó: «Ellos tienen un aparato político fuerte, pero nosotros damos la batalla cultural. Queremos un país en serio. No queremos quedarnos a mitad de camino».