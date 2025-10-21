Quiénes estuvieron con Milei en el cierre de campaña en Córdoba

El presidente Javier Milei encabezó esta tarde el acto de cierre de campaña de La Libertad Avanza en Nueva Córdoba y se mostró acompañado por algunos de los máximos referentes libertarios.

Arriba de la camioneta que lo llevó a recorrer el centro de la ciudad, el mandatario estuvo junto Gonzalo Roca (candidato a diputado nacional), su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei y el cineasta oficial, Santiago Oria.

Se estima que las imágenes tomadas servirán para fortalecer la imagen del presidente en medio de un contexto adverso.

La comitiva también sumó a Iñaki Gutiérrez, Eugenia Rolón y la diputada Lilia Lemoine, mientras que ofició de anfitrión el diputado y presidente de LLA en Córdoba, Gabriel Bornoroni.

Durante su paso por Córdoba, Javier Milei realizó una breve parada en el Hotel Quinto Centenario donde mantuvo una reunión con los integrantes de su lista en la provincia.