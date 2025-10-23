Milei cerró la campaña en Rosario y llamó a “cambiarle la cara al Congreso”

El presidente Javier Milei encabezó en Rosario el acto de cierre de campaña de La Libertad Avanza, con una gran convocatoria en el Parque España, a orillas del río Paraná. Acompañado por su gabinete y los principales candidatos del espacio, el mandatario habló ante una multitud que se congregó con banderas argentinas y pancartas con consignas libertarias.

Durante su discurso, Milei recordó figuras históricas del país y vinculó sus ideales con los principios del liberalismo clásico. “La mayoría de ustedes creció escuchando que la Argentina no tiene salida; nosotros estamos demostrando que se puede cambiar de verdad”, afirmó, generando una ovación entre los asistentes.

El presidente sostuvo que “este domingo tenemos la posibilidad de cambiarle la cara al Congreso”, en alusión a las elecciones legislativas del 26 de octubre, y remarcó la necesidad de “profundizar las reformas que necesita el país para terminar con la inflación, la corrupción y la decadencia moral del Estado”.

La jornada estuvo marcada por un fuerte operativo de seguridad y por una contramarcha convocada en rechazo al acto oficial, que reunió a sectores sociales y políticos opositores.

Milei cerró su intervención con un mensaje directo a sus seguidores: “No aflojen. Esta vez el esfuerzo vale la pena. La libertad avanza porque el pueblo la defiende”.

Con este acto, el espacio oficialista concluyó su recorrido nacional antes de los comicios, buscando consolidar su mayoría legislativa y reforzar el respaldo popular a las políticas de su gobierno.