Provincias Unidas competirá en 14 distritos en las elecciones legislativas

El frente «Provincias Unidas» presenta listas de candidatos en CABA y en trece provincias del país, consolidando su presencia nacional con dirigentes y referentes de trayectoria en cada distrito. En las provincias donde la alianza lleva lista bajo ese nombre son: Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, La Rioja, Tierra del Fuego y San Luis.

En otros distritos, el frente participa con las siguientes denominaciones: Ciudadanos Unidos (CABA); Vamos Chaco (Chaco); Despierta Chubut (Chubut); Vamos Corrientes (Corrientes); Defendamos Mendoza – Provincias Unidas (Mendoza); Frente Jujuy Crece (Jujuy); Por Santa Cruz (Santa Cruz); y Hacemos - Provincias Unidas (San Juan).

De esta manera, se competirá en 14 distritos del país, reflejando su vocación federal y la articulación con fuerzas provinciales que comparten el mismo modelo de gestión.

Este 26 de octubre, «Provincias Unidas» buscará «llevar al Congreso una propuesta basada en equilibrio fiscal, sensibilidad social, producción, educación y trabajo como pilares de un país federal y productivo».