Schiaretti en Cosquín: «Ocho de cada diez familias no llegan a fin de mes»

Los intendentes y jefes comunales del Valle de Punilla dieron un fuerte respaldo a Juan Schiaretti y apoyaron la lista de Provincias Unidas, que además lleva como candidato a diputado a Emiliano Paredes (Tanti). Se realizó un importante acto en el club Tiro Federal de Cosquín donde el ex gobernador criticó con dureza el rumbo económico del gobierno de Javier Milei y advirtió que «no puede ser exitoso un gobierno cuando la gente no llega a fin de mes».

En ese sentido, dijo que el presidente «actúa de manera cruel e insensible, gobernando a los hachazos. Le quitó recursos a las provincias, a los jubilados, a las personas con discapacidad y al sistema universitario».

«Hoy el 80 por ciento de las familias argentinas apenas llega a fin de mes y hay menos empleo privado que hace un año. El domingo tenemos la oportunidad de decirle al presidente que cambie el plan económico»; argumentó el candidato del interior.

Pero además, Schiaretti dio a conocer las tres primeras iniciativas legislativas que impulsará desde el Congreso de la Nación y que se vinculan a Retenciones Cero, una Ley de Promoción del Turismo y una Ley de Pasantías para Jóvenes.

El ex gobernador llamó a «apostar por una alternativa federal que defienda la producción, el trabajo y las provincias del interior» y estuvo acompañado por el intendente coscoíno Raúl Cardinali, el propio Paredes (Tanti), el ministro Manuel Calvo, los dirigentes Juan Carlos Massei y Mariana Caserio y los mandatarios de La Cumbre (Pablo Alicio), Cabalango (Carla Bruno), Charbonier (Maricel Sánchez), Casa Grande (Miguel Moreno), Huerta Grande (Germán Corazza), San Esteban (Juan Guevara) y Mayú Sumaj (Fabián Flores), entre otros referentes del departamento.