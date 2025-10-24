Schiaretti en el cierre de campaña: «La solución está dentro de Argentina»

El ex gobernador Juan Schiaretti encabezó el cierre de campaña de «Provincias Unidas» y pidió a los cordobeses que lo acompañen con su voto en las elecciones legislativas del próximo domingo.

«La solución está dentro de Argentina, con producción, trabajo, federalismo, diálogo y consenso. La solución no está en esperar que nos presten unos dólares del exterior»; dijo ante los presentes.

Schiaretti se mostró acompañado por los candidatos a diputados nacionales por Córdoba y aseguró: «Les pido que voten la experiencia que tenemos, la sensibilidad que hemos demostrado y la gestión que hemos desarrollado. Estoy muy orgulloso y es un honor compartir este momento histórico para Córdoba y la patria con ustedes. Hoy enfrentamos grandes desafíos».

«El gbierno nacional está actuando con improvisación y soberbia, sin un mínimo de sensibilidad. Lo vemos en los jubilados, en la gente que no llega a fin de mes, en el Garrahan y en las personas con discapacidad. La solución no está en esperar que nos presten unos dólares del exterior; la solución está dentro de Argentina, con producción, trabajo, federalismo, diálogo y consenso»; agregó Schiaretti.

Martín Llaryora también brindó respaldo a los candidatos federales y sostuvo: «Les pido a los cordobeses que este domingo 26 nos acompañen. Queremos que Juan vaya al Congreso para que el Gobierno Nacional cambie el rumbo. Tenemos que salir de la timba financiera y darle una oportunidad a todos los argentinos».

Es importante destacar que la lista de Provincias Unidas en Córdoba está encabezada por Juan Schiaretti, seguido por Carolina Basualdo, Miguel Siciliano, Laura Jure, Ignacio García Aresca, Verónica Navarro, Juan Manuel Llamosas, María Eugenia Romero y Emiliano Paredes. Además, en el acto, estuvieron también la senadora Alejandra Vigo y el intendente de la ciudad, Daniel Passerini.