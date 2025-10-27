«Queremos pintar de violeta a Carlos Paz», triunfo libertario en la ciudad

Luego del contundente resultado obtenido por La Libertad Avanza en las elecciones legislativas, el referente local de Javier Milei en Villa Carlos Paz, Eduardo Agüero, dialogó con El Diario y analizó el escenario político tras los comicios del domingo pasado. «Fue una semana muy intensa, pero estamos contentos con el resultado. En Villa Carlos Paz obtuvimos el mejor porcentaje de todo Punilla, con casi el 52% de los votos»; destacó el dirigente libertario.

Agüero aseguró que el amplio apoyo popular que Gonzalo Roca recibió en la ciudad y en toda la Provincia de Córdoba, responde al «cansancio de la sociedad ante décadas de las mismas políticas con pésimos resultados» y dijo que el votante «eligió un cambio, apostando por personas comunes y nuevas dentro de la política».

En ese sentido, valoró la figura de Roca y expresó: «Es un ciudadano común que decidió involucrarse, y eso representa el espíritu de nuestro espacio. Hoy forma parte del equipo nacional y trabajará en fortalecer el músculo político en el Congreso».

Pero además, el referente de La Libertad Avanza en Villa Carlos Paz, se entusiasmó de cara a las elecciones del 2027 y enfatizó el deseo de competir en todos los niveles: «Queremos pintar de violeta a Córdoba y también a Villa Carlos Paz. Las ideas de la libertad tienen que llegar a cada rincón del país».

Tras los comicios, los militantes libertarios celebraron en la ciudad y luego se trasladaron a Córdoba Capital, donde participaron de los festejos junto a Gonzalo Roca, Laura Rodríguez Machado y otros referentes provinciales.

«El festejo fue enorme, pero también sabemos que se viene un gran desafío. Gonzalo tiene un lineamiento claro y va a defender las ideas del presidente. No hay improvisación dentro de La Libertad Avanza, hay estructura, compromiso y fidelidad a nuestras convicciones»; concluyó Agüero.