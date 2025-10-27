Schiaretti: «Provincias Unidas conformará el bloque del interior de la Patria»

El ex gobernador Juan Schiaretti (Provincias Unidas) se pronunció tras el triunfo obtenido por La Libertad Avanza en las elecciones legislativas y dijo: «Para nosotros es importante contar con más diputados en un país donde, más allá del inocultable triunfo que tuvo La Libertad Avanza a nivel nacional, el Congreso continuará fragmentado».

«Por eso es relevante que el bloque que representa a nuestra fuerza de gobierno, Provincias Unidas Córdoba, vaya a tener seis miembros. A la atomización política que hay en el país, se suma también la importancia de los demás diputados que sacamos en toda la geografía nacional. Eso convierte a Provincias Unidas no solo en el tercer partido político de la Argentina, sino que nos permitirá conformar un bloque de diputados y senadores que será el bloque del interior de la patria»; reflexionó.

«Lo decía muy bien Martín Llaryora: esta fue una elección que se polarizó, y en esa elección polarizada aparece y emerge como nuevo en el país Provincias Unidas. Provincias Unidas es la voz del interior de la patria. Nosotros somos la voz de la producción y del trabajo, no de la timba financiera. Y nunca vamos a dejar de bregar para que nuestra Argentina sea, de una vez por todas, federal, y no dependa de lo que se decide en el AMBA y sus alrededores»; enfatizó el candidato a diputado.

«Argentina necesita tener una propuesta federal, la expresión del diálogo y no del grito; de la tolerancia y no del insulto. Somos la expresión de la búsqueda de consensos y no del sometimiento. Somos, en definitiva, la expresión de un país normal, de un país con sentido común, de un país que avance unido. Eso expresa Provincias Unidas en el concierto de la patria»; reconoció Schiaretti.