Hubo incidentes en la visita de Milei a Santa Fe: hay 5 detenidos y un herido

Santa Fe. Se vivió un momento de tensión en el centro de Santa Fe capital este sábado, luego de un cruce entre militantes de La Libertad Avanza (LLA) y grupos opositores, en su mayoría de izquierda, en la previa de una caminata de campaña que tenía prevista el presidente Javier Milei. Hay cinco detenidos y un herido.

Cientos de manifestantes opositores, principalmente del Polo Obrero y otras agrupaciones de izquierda, se acercaron a las inmediaciones del Hotel Los Silos para protestar contra la llegada de Milei. La policía de Santa Fe se sumó a los efectivos de la Prefectura para custodiar el hotel. Con escudos y cascos, los prefectos impidieron que los manifestantes llegaran a la puerta del lugar.

Pasadas las 11, militantes de LLA y opositores se encontraron en la peatonal San Martín del centro santafesino. La confrontación escaló hasta incluir golpes, huevazos y empujones, y culminó con el desmantelamiento de un gazebo del partido oficialista. Los manifestantes opositores portaban pancartas con la consigna “Milei, persona no grata”.

Mientras esto ocurría, Javier Milei se encontraba a unas ocho cuadras de la peatonal, alojado en el Hotel Los Silos, ubicado en la zona del puerto de Santa Fe. Rodeado por una multitud de manifestantes, el Presidente salió del hotel acompañado por su hermana, Karina Milei, secretaria general de la Presidencia. Tras caminar unos metros hacia un vehículo en el Puerto de Santa Fe, el mandatario saludó a los militantes.

Los cánticos y las protestas obligaron a modificar su ruta de salida original. La intención inicial era realizar la salida por la zona de la peatonal, pero esto fue imposible debido a la presencia de los grupos opositores. En consecuencia, el Presidente tuvo que dirigirse a un sector alternativo para mantener un breve encuentro con sus militantes libertarios antes de abandonar el lugar.

Cinco detenidos

La Policía Federal Argentina detuvo este sábado a cinco personas en la zona del puerto, luego de que se produjeran los incidentes, tras la partida de Milei de la capital provincial. Hay al menos un militante herido con la cabeza sangrando, según informa NA.

Los detenidos quedaron tendidos en el piso, rodeados por las fuerzas de seguridad. La versión que circula es que la causa de las detenciones podría ser el arrojo de objetos contra la camioneta del Presidente cuando se retiraba del lugar.

El mandatario viajó posteriormente a Paraná, donde se reunió a solas con el gobernador Rogelio Frigerio en un hotel de la zona de la costanera. La foto con el dirigente del PRO será importante debido a la necesidad del Presidente de revincularse con los gobernadores, tras un pedido de Estados Unidos luego del respaldo financiero del Tesoro a la Argentina.



