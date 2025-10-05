José Luis Espert renunció a su candidatura y Milei aceptó su salida

El economista José Luis Espert confirmó este domingo que renunció a su candidatura a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, dentro de la alianza La Libertad Avanza (LLA). En un extenso comunicado difundido en su cuenta de X (antes Twitter), afirmó que la decisión fue aceptada por el presidente Javier Milei y enmarcó su salida en una situación de “juicio mediático” y “operaciones políticas” en su contra.

“Puse a disposición mi renuncia a la candidatura a Diputado Nacional por la Provincia de Buenos Aires y el Presidente Javier Milei decidió aceptarla”, expresó Espert.

“Esta es una operación claramente orquestada por un sistema que destruyó a la Argentina por décadas y sostenido por un despiadado juicio mediático hacia mi persona, al que no me seguiré prestando”, añadió.

POR LA ARGENTINA, DOY UN PASO AL COSTADO



El dirigente liberal aseguró que no tiene “nada que ocultar” y que demostrará su inocencia ante la Justicia “sin fueros ni privilegios”, tras las acusaciones que surgieron en los últimos días por su presunta vinculación con el empresario Fred Machado.

Fuentes partidarias señalaron que Diego Santilli podría ocupar el lugar que deja vacante Espert, mientras La Libertad Avanza define cómo reacomodar su lista de candidatos en la provincia de Buenos Aires de cara a las elecciones del próximo 26 de octubre.

En su mensaje final, Espert pidió a los militantes de La Libertad Avanza “no dejarse psicopatear” y continuar explicando “la oportunidad que tiene el país para cambiar su rumbo”.