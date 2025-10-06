Un exaliado de Milei aseguró que el Presidente “asesoró a narcos”

Buenos Aires. Las reuniones y el estrecho vínculo entre el ahora ex candidato oficialista José Luis Espert con el argentino sindicado por la Justicia estadounidense como un miembro central de una red de narcotráfico, Fred Machado, ya quedaron ampliamente probados y, por eso, el aún diputado bajo su candidatura este domingo. Pero uno de los fundadores de La Libertad Avanza y ex aliado de Javier Milei, Gastón Alberdi, ahora denuncia que el propio Presidente mantuvo encuentros con Machado y hasta contó que le reveló que "asesoró a narcos" en su calidad de economista.

En una entrevista con Roberto Navarro en El Destape 1070, Alberdi describió en detalle las oficinas de la consultora financiera Bull Market del legislador porteño y también ex aliado de Milei, Ramiro Marra, y luego contó que allí participó de varias reuniones. "A mí se me hacía muy raro que determinados empresarios visitaran al tridente: Espert, (su entonces compañero de fórmula presidencial, Luis) Rosales y Milei (por entonces un economista mediático muy cercano). Me decían que eran empresarios mineros, pero ahí estuvieron Fred Machado, su primo hermano Claudio “Lechuga” Ciccarelli". También mencionó a Lorena Villaverde, candidata a senadora por Río Negro de LLA y otra dirigenta envuelta en una causa de drogas en Estados Unidos, y "dos hermanos de lácteos Vidal".

Entre Machado y Espert recordó que vio "besos y abrazos, e intercambio de expresiones de cariño: "te quiero mucho" y "sos mi amigo del alma". La cercanía era clara. Según relató Alberdi en la entrevista, recién en marzo se enteró quién era Machado y se lo dijo a Milei: "Le dije: ¿qué hace este hijo def puta acá? Nos va a comprometer". El fundador de esa fuerza libertaria le advirtió de las acusaciones contra Machado que investigaba la Justicia de Texas, en Estados Unidos, pero el hoy Presidente lo sorprendió con su reacción: por un lado, contó que rompió "con Avanza Libertad", el partido de Espert, pero por otro lado, le admitió: "En Bull Market, Javier me dijo que él asesoró narcos."

Marra le negó a Navarro que hayan existido estas reuniones en su consultora financiera y hasta le dijo que Alberdi nunca estuvo en las oficinas de Bull Market. Sin embargo, el fundador de LLA mostró fotos de su paso por allí.

Alberdi no puede confirmar que Machado haya sido uno de los "narcos" que Milei le reconoció que asesoró como economista; sin embargo, aclaró: "Yo a otro narco no vi ahí". El libertario se dijo dispuesto a declarar ante la Justicia y ratificar todos sus dichos y cómo le avisó a Milei en ese momento de quién era Machado. "Cuando yo me percaté de todo esto, le di las gracias siendo candidato a diputado nacional 15 días antes de la elección, y me bajé".

Alberdi sostuvo que "en el expediente en Texas tienen registrados cientos de depósitos por parte de Machado en argentina desde el 2006 hasta el 2017", que son parte de un esquema de "lavado de activos e intercambio de cocaína con más de 3000 millones de dólares en beneficio del Cartel de Sinaloa". El ex dirigente de LLA calificó a Espert como "un valijero profesional" dentro de ese esquema. "Lo dijo Lilia Lemoine, lo dijo Romo. Y ahora se desdicen. Pero ya cayó y eso es lo más importante", concluyó.

El vínculo de Milei con Fred Machado

La semana pasada, Alberdi ya había advertido sobre el vínculo no solo de Espert sino del propio Milei con Fred Machado, al asegurar que, a inicios de 2021, el presunto empresario narco se reunía "asiduamente" con el actual Presidente de la Nación y con el candidato a diputado por PBA en las oficinas de Ramiro Marra.

Alberdi, uno de los fundadores de La Libertad Avanza pero luego distanciado del partido, afirmó que le advirtió a Milei sobre los vínculos de Espert con Machado en marzo de 2021. "Le dije a Javier (Milei): 'Mirá que acá está un personaje nefasto. Me están informando desde Estados Unidos que tiene causas'", recordó al respecto sobre la época en la que el hoy jefe de Estado estaba armando su campaña para diputado.

Y agregó que justo después, en abril de 2021, Machado fue detenido por el presunto uso de sus aviones para el traslado de cocaína y el lavado de dinero, según dijo en el programa que conduce Cynthia García por el streaming La Factoría.

El ex dirigente y fundador de LLA sugirió que Marra no sale a enfrentarse públicamente con Milei pese a haber sido expulsado del partido porque ambos están implicados en la relación con Machado. "¿Qué curioso que (las reuniones con Machado eran) en Bull Market y Dólar Hoy (empresas de Marra) no? ¿Por qué no se enfrenta Marra con Milei? ¿Qué saben los dos?", señaló.

Del mismo modo, explicó que el distanciamiento original entre Milei y Espert comenzó precisamente al estallar el escándalo del vínculo narco de Machado. "Es ahí cuando estalla en abril (de 2021) lo de Espert. Y Javier (Milei) se lo adjudicó a Espert. Se lavó con Espert", concluyó.