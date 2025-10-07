Con un show tipo “rockstar” ante una multitud, Milei presentó su nuevo libro

Buenos Aires. En un Movistar Arena repleto y con un show al mejor estilo “rockstar”, el presidente Javier Milei presentó anoche su nuevo libro “La construcción del milagro”.

Acompañado de gran parte de su Gabinete, dirigentes del oficialismo y aliados, el mandatario argentino arengó a la multitud, cantó seis temas junto a su banda (con la diputada Lilia Lemoine en los coros y el diputado Bertie Benegas Lynch en la batería) y luego finalizó con un discurso junto al vocero presidencial Manuel Adorni, que hizo las veces de conductor del evento.

Milei volvió a empoderar a su asesor, Santiago Caputo, esta vez a través de un reconocimiento a la movilización que hizo para este evento la agrupación “Las Fuerzas del Cielo”, a las que les agradeció explícitamente. Sin embargo, llamativamente su hermana Karina esta vez no tuvo protagonismo.

En las afueras, grupos de izquierda y manifestantes sin identificación política se concentraron desde temprano en los alrededores del lugar para cuestionar al Gobierno.



Con banderas de distintas fuerzas socialistas, cientos de personas se agruparon en el Parque de Los Andes, con un cordón de la Policía Federal que les impedía avanzar.

Milei cantó con su banda y le mandó un mensaje al kirchnerismo: “Pudieron ganar un round, pero no la batalla”

Los protestantes apolíticos, en tanto, se colocaron en una esquina y gritaban consignas en contra de los supuestos hechos de corrupción, con frases como “son todos narcos” y “tres por ciento”, mientras que la facción libertaria respondía con eslóganes como “vayan a laburar” y “no vuelven más”, aunque ambos sectores, fuertemente custodiados por la Policía de la Ciudad y la Gendarmería, no se cruzaron.

El Presidente entró al recinto caminando entre el público y rodeado de dirigentes de “Las Fuerzas del Cielo, que tiene como referentes a Agustín Romo, Nahuel Sotelo, Daniel “El gordo Dan” Parisini, Santiago Santurio, Alejandro Álvarez y Lucas “Sagaz” Luna.

Milei ingresó pasadas las 20:30 al recinto, que estaba prácticamente con su capacidad de 15 mil espectadores totalmente completa, y al subir al escenario comenzó cantando a capela “Pánic Show”, de La Renga.

A continuación, se sumaron los integrantes de la banda y empezaron interpretando “Demoliendo Hoteles“ de Charly García, para después presentar formalmente a los músicos.

“Milei, querido, el pueblo está contigo”, coreó el público, luego de que el mandatario pidiera, cual estrella de rock, que subieran las linternas de los celulares para iluminar el recinto.

Tras agradecerles a las autoridades y agrupaciones políticas que participaron del evento, con énfasis en “Las Fuerzas del Cielo”, el Presidente interpretó “El rock del gato”, de Los Ratones Paranoicos.

El tercer tema fue “Blues del equipaje”, de La Mississipi, que fue tocado mientras en las pantallas aparecían imágenes de la asunción del 10 de diciembre del 2023.

La cuarta canción, “No me arrepiento de este amor, de Gilda, fue junto a Lemoine y Tamagno, pero antes hubo tiempo para corear “Cristina (por Kirchner) es tobillera”.

Continuó con la versión punk (creada por Attaque 77) de “Dame fuego”, original de Sandro, aunque en un momento cambió la letra para decir “tira piedras, kuka tira piedras”.

El espectáculo -en el sentido estricto de la palabra- siguió con un corto hecho con inteligencia artificial. se trató de una escena de la trilogía más reciente de Star Wars, pero con CFK y Axel Kicillof como los villanos, y Milei en el rol del jedi que resistió los ataques de los vehículos de guerra, con logos de los medios de comunicación.

Luego de una pausa para ratificar su defensa a Israel y sus críticas al antisemitismo y a la cultura woke, Milei interpretó el tradicional canto hebreo Hava Nagila y, posteriormente, “Libre”, de Nino Bravo.

El show musical cerró con una canción propia que tiene una sola estrofa: “Yo soy un liberal, soy de todos el más liberal, no me podés pisar porque soy capitalista”.

“No aflojen”, pidió Milei

En la segunda parte del acto, disertó el escritor y filósofo de derecha Agustín Laje. Con la moderación del vocero Manuel Adorni, tuvo aproximadamente 20 minutos para hacer un comentario muy crítico de la izquierda.

Luego de media hora, y de un baño de por medio, el Presidente regresó al escenario para hablar de su nueva obra y dar un mensaje final a la militancia.

“No aflojen, estamos a mitad de camino de cruzar el río”, exclamó el jefe de Estado, quien reconoció que “hubo que mejorar el músculo político” porque “no alcanza con la gestión”.

A pesar de que tan solo unas horas antes había aceptado su renuncia a la candidatura en la provincia de Buenos Aires, Milei solo mencionó al pasar a Espert.

