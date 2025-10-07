LLA presentó el pedido para reemplazar a Espert por Santilli y reimprimir las boletas

País. La coalición oficialista La Libertad Avanza formalizó ante la Justicia y la Junta Electoral la renuncia de José Luis Espert a la candidatura a diputado nacional, el pedido de reemplazarlo en la cabeza de la lista por Diego Santilli, y efectivizó el reclamo para que las boletas únicas de papel se reimpriman de cara a las elecciones del 26 de octubre.

El argumento para el reemplazo se basó en la idea de “preservar la paridad de género y la transparencia del proceso electoral”. La presentación estuvo a cargo de los apoderados de la alianza, Alejandro Ángel Carrancio, Juan Esteban Osaba y Luciano Martín Gómez Alvariño.

El pedido enfrenta resistencia de varios sectores de la oposición. La lista que encabeza Fernando Gray hizo temprano una presentación para oponerse a los cambios en la Boleta Única de Papel, mientras que Fuerza Patria anunció que hará lo mismo.

El principal argumento es el costo estimado que tendría una reimpresión generalizada. Según las estimaciones, se habla de una erogación extra del orden de los 10 a 12 millones de dólares. En la formalización de la renuncia, el reemplazo por Santilli y el pedido de reimpresión de las BUP, La Libertad Avanza no detalló cómo y quién se hará cargo de financiar esa tarea.

El núcleo de la solicitud radica en la renuncia de José Luis Espert, quien encabezaba la lista de candidatos a diputados nacionales, junto a las de Lucia Elizabeth Bernardoni (ubicada en el puesto 34) y María Gabriela Gobea (orden 5). Los apoderados acompañaron los instrumentos firmados por los renunciantes y pidieron que se disponga el corrimiento de los candidatos del mismo género, conforme lo establece el artículo 7° del Decreto 171/2019, reglamentario de la Ley 27.412 de Paridad de Género en Ámbitos de Representación Política.

La normativa citada exige que, ante la vacancia, renuncia o fallecimiento de un candidato, el reemplazo se realice por la persona del mismo género que le sigue en la lista, garantizando la alternancia de género y la paridad establecida en el artículo 60 bis del Código Nacional Electoral. En este caso, la propuesta consiste en que Diego Santilli pase a ocupar el primer lugar de la lista, en reemplazo de Espert, y que se realicen los corrimientos ascendentes de los candidatos varones y mujeres en los lugares afectados por las renuncias, asegurando que la composición global de la nómina mantenga el equilibrio original.

Además de la presentanción ante la Junta Electoral, el apoderado de La Libertad Avanza hizo otra presentación ante el juzgado federal N° 1 de La Plata, a cargo de Alejo Ramos Padilla, para notificar la renuncia de Espert.

El escrito enfatiza que ya se había producido un corrimiento previo durante la oficialización de listas, por el reemplazo de un candidato varón en el puesto 13. Por ello, los apoderados sostienen que la única alternativa válida es aplicar la solución prevista en el decreto reglamentario, de modo que las candidatas mujeres asciendan a partir del orden 34 y los varones desde el primer lugar, “garantizando así la continuidad del equilibrio de naturaleza y la integridad estructural de la lista fruto de los distintos acuerdos arribados por las fuerzas políticas integrantes de la presente Alianza”.

La petición incluye la actualización e impresión de la Boleta Única Papel con la nómina corregida, para evitar que figuren candidatos que han renunciado y preservar la claridad y transparencia del proceso electoral.

Los apoderados argumentan que la BUP, implementada para las elecciones de 2025, permite una impresión ágil y segura, y que la modificación solicitada no implica un obstáculo logístico ni económico relevante, ya que se limita a la sustitución de una fotografía y los nombres correspondientes, sin alterar formato, color ni número de lista.

La nómina actualizada de candidatos titulares, según el anexo presentado, queda encabezada por Diego Santilli, seguido por Karina Celia Vázquez (Karen Reichardt), Sebastián Miguel Pareja, Gladys Noemí Humenuk y Alejandro Ángel Carrancio, entre otros. La lista de suplentes incluye a María Soledad Poso, Rodolfo José Paolucci y Daniela Irma Isabel Pozzoni, entre otros nombres.

