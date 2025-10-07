Schiaretti le pidió al gobierno que corrija el rumbo y deje de «saquear al campo»

El ex gobernador de la Provincia de Córdoba, Juan Schiaretti, habló sobre el impacto de las políticas nacionales sobre el campo, la economía y la necesidad de defender a las provincias y el federalismo. En Marcos Juárez y Bell Ville, el candidato a diputado nacional de Provincias Unidas se mostró junto al referente local Pedro Dellarossa.

En rueda de prensa, fue consultado sobre el presente del sector agropecuario y la situación económica del país. «El impuesto más distorsivo que tiene la Argentina son las retenciones a las exportaciones agropecuarias. Es el peor impuesto que tenemos, un verdadero saqueo al interior productivo»; expresó.

«Ese impuesto no existe en ningún país de América: ni en Uruguay, ni en Paraguay, ni en Brasil, ni en Chile. Desde 2003 hasta ahora, el Estado nacional se llevó 175 mil millones de dólares del interior productivo. Córdoba puso 35 mil millones. Imaginen cuánto más hubiéramos progresado si esa plata quedaba en manos de los productores»; argumentó.

También cuestionó la apertura económica «mal planificada» y las políticas que —según dijo— destruyen la competitividad de las pymes: «Si usted tiene el dólar subvaluado, aumenta la tasa de interés y encima abre la economía, las pymes quedan en el peor de los mundos. No pueden competir con lo que viene de afuera. Y eso está pasando ahora. No se puede decir que se gobierna bien cuando la plata no alcanza. La gente lleva casi dos años de sacrificio esperando que el país mejore. Pero ya pasó el tiempo y seguimos con menos trabajo y menos poder adquisitivo»; consideró.

«Nosotros no queremos que el gobierno se caiga; queremos que gobierne bien, que corrija el rumbo. El 26 de octubre es la oportunidad para decirle al presidente que no venimos bien, que haga las correcciones necesarias»; reflexionó Schiaretti.

Con respecto de la institucionalidad y el funcionamiento de la democracia, el candidato indicó: «El peronismo de Córdoba siempre respetó la voluntad popular. Nunca dejamos que el kirchnerismo nos colonizara. Dimos herramientas a todos los gobiernos para que aplicaran su programa, siempre que no perjudicaran a Córdoba».