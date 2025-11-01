El Frente Cívico del Sur de Punilla evaluó los resultados del 26 de octubre

El viernes 31 de octubre se llevó a cabo en la ciudad de Villa Carlos Paz una reunión del Frente Cívico del Sur del Departamento Punilla, donde se analizó el resultado electoral del pasado 26 de octubre.

Durante el encuentro, el eje del debate estuvo en el desempeño electoral en Villa Carlos Paz, donde nuevamente el PJ provincial y su aliado local fueron ampliamente derrotados. La alianza La Libertad Avanza obtuvo más del 50% de los votos, superando por más de 30 puntos a la fórmula Schiaretti–Llaryora.

Al igual que en los comicios de 2023, tanto la ciudad como el departamento de Punilla expresaron su descontento con el Gobierno Provincial, consolidando una tendencia de rechazo al oficialismo cordobés.

La reunión contó con la participación de los legisladores Walter Nostrala, Daniel Juez y el representante por Punilla, Walter Gispert, quienes coincidieron en la necesidad de fortalecer el trabajo territorial y ampliar la representación del espacio político en la región.