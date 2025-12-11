Milei llegará mañana a Córdoba con el “Tour de la Gratitud”

Córdoba. Con su equipo abocado a la conquista de triunfos legislativos, el presidente Javier Milei planea cerrar la semana con una nueva visita a la provincia de Córdoba, según lo anunció Infobae. Lo hará el próximo viernes a las 18, con una caminata junto a la militancia por uno de los barrios más populares de la capital de la provincia con la mente en la reelección del 2027. Se trata de un acto estrictamente partidario en el que retomará el contacto con la sociedad en un distrito que lo acompañó en las elecciones del 26 de octubre por la composición del Congreso Nacional.

La nueva visita figura en la agenda del mandatario que retornó al país luego de su viaje exprés a Oslo, Noruega, tras asistir a la entrega del Premio Nobel de la Paz a la opositora venezolana María Corina Machado. La idea de la actividad en las tierras cordobesas es replicar la caminata que realizó en octubre, en plena campaña electoral, por el barrio Nueva Córdoba. Será la segunda visita a la provincia en menos de una semana debido a que el pasado sábado protagonizó la presentación de los primeros seis aviones de caza F-16 en Río Cuarto.

Córdoba es una de las provincias claves del triunfo violeta. Allí, en octubre, La Libertad Avanza cosechó el 42,35% del apoyo detrás de la figura del desconocido Gonzalo Roca, lo que le permitió sumar cinco bancas en la Cámara de Diputados. Detrás de la estrategia desplegada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, los libertarios lograron imponerse por sobre el espacio del exgobernador Juan Schiarretti, Provincias Unidas, que sacó el 28,32%.