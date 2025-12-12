Milei llegará hoy a Córdoba para reencontrarse con sus seguidores

Córdoba. El presidente Javier Milei regresará este viernes a la ciudad de Córdoba para encabezar una nueva jornada del "Tour de la Gratitud", una actividad que La Libertad Avanza (LLA) desplegó en distintas provincias con el fin de agradecer el respaldo electoral.

Según informó el espacio, el acto será a las 18 en la esquina de San Lorenzo e Ituzaingó, en el corazón de Nueva Córdoba.

LLA señaló en un comunicado que el objetivo de estos encuentros es "reencontrarse con sus seguidores y fortalecer la agenda política y territorial del espacio". Será la primera vez que Milei se sume a esta modalidad, que había iniciado semanas atrás con Karina Milei y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, durante una visita a Corrientes.

Dirigentes libertarios de Córdoba confirmaron que el mandatario llegará a la provincia alrededor de las 17, acompañado por Karina Milei. La organización prevé una dinámica similar a la del 21 de octubre, cuando el entonces candidato encabezó una marcha —parte a pie, parte en auto— en la misma intersección, en el cierre de campaña para las elecciones legislativas.

El viaje tiene como telón de fondo el resultado de los comicios legislativos. LLA obtuvo en Córdoba el 42,43% de los votos, es decir, 829.022 sufragios, catorce puntos porcentuales por encima de Provincias Unidas, que reunió el 28,45% (555.845 votos). En la Capital, el margen fue aún mayor: casi diecinueve puntos, con 320.745 votos (43,76%) frente a los 184.511 (25,17%) de la fuerza opositora.

"El Presidente y la conducción nacional del partido agradecerán personalmente el acompañamiento de los cordobeses durante las últimas elecciones", indicó LLA. El flamante diputado Gonzalo Roca, primero en la lista y ganador en aquellos comicios, afirmó: "Es en agradecimiento".